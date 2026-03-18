Elecciones primarias en Illinois 2026: conoce los resultados

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Las elecciones primarias de Illinois, celebradas el 17 de marzo de 2026, han cambiado por completo el panorama político del estado, marcando el comienzo de una nueva era tras la salida de figuras históricas.

Con una participación que superó todas las expectativas en Chicago, los votantes han elegido a los candidatos que se enfrentarán en las elecciones generales de noviembre.

Juliana Stratton hace historia en la carrera al Senado de Illinois

La actual vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton, ha logrado una victoria contundente en la primaria demócrata para el Senado de los Estados Unidos.

Stratton está en la búsqueda del escaño que dejará Dick Durbin, quien se retira después de casi 30 años en la cámara alta.

A pesar de comenzar la contienda con una desventaja considerable en fondos frente al congresista Raja Krishnamoorthi, Stratton logró consolidar su triunfo gracias al apoyo total del gobernador J.B. Pritzker, quien inyectó 5 millones de dólares en un súper PAC para respaldar su candidatura.

Stratton superó a Krishnamoorthi y a la congresista Robin Kelly, posicionándose como la favorita para convertirse en la segunda mujer afroamericana de Illinois en llegar al Senado.

Por el lado republicano, Don Tracy, exdirector del Partido Republicano de Illinois, se alzó con la nominación tras vencer a otros cinco aspirantes, preparando el terreno para una intensa batalla ideológica en noviembre.

Duelo confirmado por la gobernación de Illinois: Pritzker vs. Bailey 2.0

El gobernador J.B. Pritzker aseguró sin problemas su nominación para buscar un tercer mandato consecutivo, un hito que no se veía en el estado desde la década de los 80. Pritzker ahora se prepara para una revancha contra el republicano Darren Bailey, quien ganó cómodamente en su primaria con el 53.5% de los votos.

Bailey, un exsenador estatal conocido por sus posturas conservadoras y su oposición a las políticas de salud pública durante la era COVID-19, derrotó a rivales como Ted Dabrowski y James Mendrick.

En su discurso de victoria, Bailey criticó fuertemente el costo de vida bajo la administración de Pritzker, mientras que el gobernador centró sus ataques en el "desastre" que, según él, representa la agenda republicana a nivel nacional.

Cambios profundos en las delegaciones del Congreso

La renovación de la Cámara de Representantes también arrojó resultados sorprendentes en distritos clave:

Distrito 7: El representante estatal La Shawn Ford ganó la nominación demócrata, superando a Melissa Conyears-Ervin en una contienda muy reñida.

Distrito 9: El alcalde de Evanston, Daniel Biss, se impuso a la activista Kat Abughazaleh para suceder a la veterana Jan Schakowsky.

Distrito 2: La comisionada del condado de Cook, Donna Miller, derrotó al excongresista Jesse Jackson Jr. en su intento de regresar a la política federal.

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