El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este domingo 29 de noviembre la derrota del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en las elecciones generales celebradas en España, tras difundirse los primeros datos oficiales que proyectan una mayoría parlamentaria para el bloque integrado por el Partido Popular (PP) y Vox.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas a los periodistas desde la Casa Blanca, la reacción de Donald Trump tras elecciones en España incluyó críticas directas al desempeño del mandatario saliente al ser consultado sobre el desenlace de la jornada electoral.

Declaraciones desde la Casa Blanca y escrutinio en Madrid

Durante su intercambio con la prensa en Washington, el presidente estadounidense expresó su respaldo al cambio de rumbo político en el país europeo y cuestionó la administración encabezada por Sánchez:

"Hizo un trabajo horrible. Es una gran noticia", declaró Trump respecto al resultado preliminar de los comicios.

El pronunciamiento del jefe de Estado norteamericano se produce en medio de las primeras reacciones internacionales registradas durante la noche electoral en Madrid, luego de que los datos provisionales divulgados por el Ministerio del Interior de España otorgaran mayoría absoluta a la suma de escaños de las formaciones de derecha en el Congreso de los Diputados.

Contexto político y próximos pasos institucionales

Con la proyección de mayoría absoluta para el bloque conformado por el PP y Vox en la Cámara Baja, se abre en España el proceso constitucional para la conformación de las Cortes Generales y las negociaciones entre ambas fuerzas políticas de cara a la sesión de investidura del próximo presidente del Gobierno.

En el plano diplomático, el cambio de mayoría parlamentaria en Madrid anticipa una nueva etapa en la relación bilateral entre Washington y el futuro Ejecutivo español en materia de cooperación comercial, defensa y política exterior.

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