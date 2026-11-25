El presidente Donald Trump encabezó este martes la ceremonia anual en Washington antes del Día de Acción de Gracias.
El público votó en línea para elegir los nombres de ambas aves, criadas en una granja de Virginia Occidental.
Aunque los dos ejemplares quedaron libres de la cena festiva, el voto popular definió a Freedom como el protagonista principal.
¿Qué futuro espera a estas aves tras la ceremonia?
La incógnita sobre el destino de ambos animales tiene respuesta oficial: vivirán en la Universidad Texas A&M.
Allí formarán parte de espacios vinculados a la investigación agrícola y la divulgación sobre la crianza avícola.
Según noticias Yahoo, lejos de los reflectores de la capital estadounidense, los dos pavos disfrutarán de un retiro tranquilo en Texas.
¿Qué origen tiene este indulto de pavos en Estados Unidos?
La entrega de pavos a la presidencia comenzó en 1947 por iniciativa de la Federación Nacional del Pavo.
George H. W. Bush formalizó el indulto presidencial en 1989 y convirtió el gesto en un ritual anual.
Desde entonces, cada mandatario utiliza la cita previa al feriado para combinar humor, tradición y mensaje familiar.
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