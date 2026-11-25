El presidente Donald Trump encabezó este martes la ceremonia anual en Washington antes del Día de Acción de Gracias.

​El público votó en línea para elegir los nombres de ambas aves, criadas en una granja de Virginia Occidental.

​Aunque los dos ejemplares quedaron libres de la cena festiva, el voto popular definió a Freedom como el protagonista principal.

​¿Qué futuro espera a estas aves tras la ceremonia?

​La incógnita sobre el destino de ambos animales tiene respuesta oficial: vivirán en la Universidad Texas A&M.

​Allí formarán parte de espacios vinculados a la investigación agrícola y la divulgación sobre la crianza avícola.

Según noticias Yahoo, ​lejos de los reflectores de la capital estadounidense, los dos pavos disfrutarán de un retiro tranquilo en Texas.

​¿Qué origen tiene este indulto de pavos en Estados Unidos?

​La entrega de pavos a la presidencia comenzó en 1947 por iniciativa de la Federación Nacional del Pavo.

​George H. W. Bush formalizó el indulto presidencial en 1989 y convirtió el gesto en un ritual anual.

​Desde entonces, cada mandatario utiliza la cita previa al feriado para combinar humor, tradición y mensaje familiar.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube