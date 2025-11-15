Escándalo en Miami-Dade: conoce el operativo que arrestó a masajistas por ofrecer servicios "extras" ilegales

Suscríbete a nuestros canales

En cierto condado de Florida se ha revelado un nuevo caso delictivo que terminó con el arresto de tres mujeres y que eleva una alerta comunitaria tras operativos con policías encubiertos, le contamos lo que sucedió.

Se trata de un nuevo escándalo sexual asociado a servicios de “cuidado y relax” que terminan siendo algo más en Miami-Dade, el cual se ha destapado gracias a los reportes realizados por vecinos, a través de quejas y la línea de Alto al Crimen.

Detalles sobre el caso

Recientemente, la oficina del Sheriff de Miami-Dade dejó al descubierto una presunta red de prostitución en tres negocios de masajes en el condado.

Ubicados en el 8746 del suroeste y la calle 72 (818 Healthy Inc.), en el 9531 del suroeste y la calle 160 (188 Healthy LLC), y en el 11730 del Biscayne Boulevard (888 Health Inc.).

Las autoridades se enteraron de lo que sucedía en los tres negocios debido pistas enviadas a la Línea de Alto al Crimen de Miami-Dade, quejas de vecinos y operativos de la policía en estos lugares, que incluyeron agentes encubiertos.

Como resultado, se encuentran bajo arresto tres mujeres procedentes de China, identificadas como:

Chang Xiu Yang, de 38 años; Yihong Luo, de 40 años; y Yuping Song, de 51 años.

Las tres mujeres fueron acusadas de practicar masajes sin licencia. Yuping Song y Yihong Luo también enfrentan cargos de prostitución.

Se les otorgaron fianzas que oscilaban entre los $250 y $600.

En Florida, el cargo de prostitución es un delito menor, a menos que se trate de un delito consecutivo o un agravante, lo que explica las fianzas relativamente bajas.

Antecedentes y contexto legal

Los operativos en spas y salones de masajes son una táctica común para desmantelar redes y rescatar a posibles víctimas de trata de personas.

De hecho, en junio de este mismo año, la Oficina del Sheriff del Condado Miami-Dade estuvo a cargo de un caso muy similar, en donde se vieron involucrados dos spas y también se acusaron a tres mujeres de orígenes hispanos.

En este caso, los locales ofrecían masajes, pero por un pago adicional, reportado de entre $150 y $300, se brindaban servicios sexuales.

Llama la atención porque estos arrestos a menudo son la punta del iceberg de redes de crimen organizado y explotación sexual más grandes.

