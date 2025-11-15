¡Adiós a las filas! Renueva tu matrícula vehicular de Texas en línea de forma rápida y segura: así puedes hacerlo

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Texas ha hecho que renovar la matrícula vehicular sea mucho más fácil para sus residentes.

Ahora, los tejanos pueden realizar el trámite de registro de vehículos desde la comodidad de sus hogares o desde cualquier lugar, utilizando las plataformas digitales oficiales: el sitio web de Texas.gov y la aplicación Texas by Texas (TxT).

Así, podrán evitar esas largas filas y esperas en las oficinas del recaudador de impuestos del condado.

Requisitos clave antes de empezar tu renovación online en Texas

Antes de lanzarte a renovar tu vehículo en línea, hay algunos requisitos clave que debes tener en cuenta. Aquí te dejo lo que necesitas:

Inspección vehicular vigente: Asegúrate de que tu vehículo haya pasado la inspección anual.

Aunque la inspección de seguridad ya no es obligatoria para la mayoría de los vehículos no comerciales, si vives en un condado que lo exige, la verificación de emisiones sigue siendo un must.

El sistema de registro verificará electrónicamente tu estado de inspección antes de permitirte continuar con la renovación.

Seguro de responsabilidad civil: Necesitas mostrar prueba de que tu vehículo tiene la cobertura mínima de seguro de responsabilidad civil que exige el estado de Texas.

Información del vehículo: Ten a mano tu número de placa, el Número de Identificación del Vehículo (VIN) y, si lo recibiste, el aviso de renovación.

¿Cómo se realiza la renovación de la matrícula vehicular en Texas?

El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV) ofrece dos maneras digitales seguras para renovar su registro:

1. A través del sitio web oficial

Visite el portal de servicios para conductores en Texas.gov y acceda directamente al formulario de renovación de registro vehicular.

Solo necesita ingresar los datos de registro de su vehículo y seguir las instrucciones del sistema para verificar su elegibilidad, pagar las tarifas correspondientes y confirmar su dirección postal.

2. Con la aplicación móvil Texas by Texas (TxT)

La aplicación TxT es una herramienta digital oficial que te permite gestionar varios servicios gubernamentales de Texas desde una sola cuenta.

Crea o inicia sesión: Descarga la aplicación TxT (disponible en la Apple App Store y Google Play Store) y crea una cuenta si aún no tiene una.

Vincula tu vehículo: Agrega la información de tu vehículo al perfil en la aplicación.

Complete la transacción: La aplicación te guiará a través del proceso de renovación, mostrará las tarifas y te permitirá pagar de manera segura. Además, TxT enviará alertas cuando se acerque la fecha de vencimiento.

