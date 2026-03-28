Estas son las 10 mejores ciudades para vivir en EEUU: la número uno repite por tercer año consecutivo

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Por tercer año consecutivo, la plataforma de datos y reseñas Niche ha nombrado a Naperville como la "Mejor ciudad para vivir en Estados Unidos" en su ranking anual de 2026.

Este reconocimiento consolida a Naperville no solo como un refugio suburbano de alta calidad, sino como un modelo nacional de equilibrio entre desarrollo económico, seguridad y excelencia educativa.

Un "Triplete" impulsado por la excelencia educativa

El informe de Niche 2026 destaca que el éxito persistente de Naperville se debe, en gran medida, a su sistema escolar.

La ciudad obtuvo una calificación de A+ en Escuelas Públicas, reafirmando su posición como el destino número uno para familias que priorizan la educación.

"Es un honor tremendo, pero sobre todo es un reflejo de nuestra gente", afirmó el alcalde Scott Wehrli tras conocerse los resultados.

La ciudad también lideró las categorías de "Mejor ciudad para formar una familia" y "Mejor ciudad para comprar una casa", superando a competidores de alto nivel como Cambridge (Massachusetts) y The Woodlands (Texas).

Factores clave del éxito de la mejor ciudad para vivir en EEUU en 2026

La metodología de Niche combina estadísticas rigurosas del Censo de Estados Unidos, el FBI y el CDC con millones de reseñas de residentes reales.

Naperville destaca por una mezcla de factores que pocos municipios logran equilibrar:

Seguridad y bienestar: La ciudad se enorgullece de tener niveles de criminalidad sorprendentemente bajos, especialmente considerando su densidad poblacional.

Vida comunitaria: Con más de 130 parques y un centro de la ciudad (Downtown) vibrante y fácil de recorrer, ofrece una calidad de vida que combina la tranquilidad suburbana con las comodidades urbanas.

Salud y recreación: Recibió una calificación de A+ en Salud y Fitness, lo que resalta el acceso a instalaciones médicas de primer nivel y espacios al aire libre.

"Naperville nos brinda un entorno seguro, escuelas excepcionales y un centro dinámico que nos mantiene conectados con Chicago, pero con una identidad única", comparte un residente en las reseñas recopiladas por el estudio.

Naperville frente a las ciudades del resto del país

En un panorama donde muchas familias buscan alejarse de las grandes metrópolis congestionadas, Naperville se posiciona como la alternativa perfecta.

Mientras ciudades como Chicago ocupan el puesto 63 a nivel nacional, este suburbio de 150.000 habitantes demuestra que se puede ofrecer modernidad sin sacrificar el sentido de comunidad.

Categoría Niche 2026 Calificación Evaluación General A+ Familias A+ Escuelas Públicas A+ Vivienda A- Diversidad A-

A pesar de una calificación de C+ en clima —un factor inevitable en el Medio Oeste—, los residentes consideran que la infraestructura y las oportunidades laborales (calificadas con A-) compensan con creces los fríos inviernos de Illinois.

Las 10 mejores ciudades de Estados Unidos, según empresa Niche

El estudio de este año refleja una tendencia clara: los residentes valoran la seguridad, el acceso a empleos tecnológicos y, por encima de todo, la calidad de las escuelas públicas. Naperville lidera la lista, pero la competencia en estados como Texas, Massachusetts y Virginia es feroz.

A continuación, presentamos el "Top 10" oficial de las ciudades con mejor calidad de vida para este 2026:

Puesto Ciudad Estado Factor Destacado 1 Naperville Illinois Educación y Seguridad (A+) 2 The Woodlands Texas Entorno empresarial y parques 3 Cambridge Massachusetts Hub tecnológico y universitario 4 Arlington Virginia Proximidad a D.C. y urbanismo 5 Bellevue Washington Mercado laboral y diversidad 6 Plano Texas Asequibilidad y corporativos 7 Irvine California Seguridad y clima 8 Columbia Maryland Planificación urbana y comunidad 9 Overland Park Kansas Calidad de vida familiar 10 Ann Arbor Michigan Cultura y salud

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