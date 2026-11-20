El Colegio de Abogados del Estado de California (The State Bar of California) abrió una investigación oficial contra Katie Zacharia, ex portavoz de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump.

La medida se tomó después de recibir denuncias que la acusan de haberse presentado repetidamente como abogada y de haber ocupado cargos jurídicos sin contar con una licencia profesional vigente.

La investigación se inició a raíz de una queja formal presentada el 14 de octubre de 2026 por Campaign for Accountability (CFA), una organización sin fines de lucro dedicada a la vigilancia ética y con sede en Washington D. C.

Según informaron The New Republic y Law Commentary, el organismo regulador analiza si Zacharia infringió las leyes de California al atribuirse credenciales legales que no tiene.

El origen de la controversia y los registros académicos

De acuerdo con documentos de la denuncia citados por International Business Times, Zacharia obtuvo su título en Derecho en la Universidad de Pepperdine en 2011, pero no aprobó el examen de la barra de abogados de California y nunca volvió a presentarlo.

Además, los registros públicos de licencias legales en Estados Unidos no indican que haya sido admitida para ejercer la abogacía en otro estado o jurisdicción del país.

A pesar de no contar con una licencia para ejercer, la denuncia de Campaign for Accountability señala que Zacharia se presentó como abogada en al menos 18 apariciones en Fox News desde marzo de 2025.

También lo habría hecho durante una entrevista en el programa The Greg Kelly Show, el 5 de octubre de 2026.

Cargos legales bajo la lupa del regulador

La denuncia presentada ante el Colegio de Abogados de California también pone en duda la actuación de Zacharia en puestos ejecutivos que requieren acreditación jurídica. Entre los aspectos que examinan las autoridades figuran:

Asesoría general: Su presunto trabajo como asesora jurídica general (general counsel) de Fix California, una organización sin fines de lucro fundada por Richard Grenell, exasesor presidencial.

Consultoría internacional: Las afirmaciones de su trayectoria profesional según las cuales habría trabajado como abogada externa para el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC).

En California, ejercer la abogacía sin autorización o presentarse públicamente como profesional del derecho sin contar con licencia son infracciones graves, conforme al Código de Negocios y Profesiones del estado

La postura de Katie Zacharia y de los denunciantes

Por su parte, Michelle Kuppersmith, directora ejecutiva de Campaign for Accountability, celebró la apertura del proceso en un comunicado citado por The New Republic: “Zacharia quizá creyó que solo interpretaba el papel de abogada en televisión, pero al presentarse repetidamente como tal en programas de noticias, fingía tener una autoridad que no posee”.

Zacharia y su equipo legal rechazaron las acusaciones y las calificaron de ataques con motivaciones políticas.

Según declaraciones recogidas por Law Commentary, la exfuncionaria afirmó que consultó a expertos legales antes de usar el término «abogada» (lawyer), quienes le dijeron que podía hacerlo por haber completado sus estudios universitarios de Derecho.

También sostuvo que ese término no equivale a tener una licencia activa para ejercer como abogada (attorney) y aseguró que la investigación concluirá sin encontrar irregularidades.

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