Factura de luz en Houston: cómo bajar tu recibo a menos de 8 centavos por kWh

Si vives en Houston, tienes una ventaja que pocos estados ofrecen: el poder de elegir quién te vende el servicio eléctrico.

Gracias al mercado desregulado de Texas, los residentes de la ciudad pagan un promedio de 14.22 centavos por kWh, una cifra notablemente inferior a la media nacional de 16.58 centavos.

Sin embargo, con más de 34 proveedores compitiendo en la zona, la diferencia entre una factura "normal" y una "barata" puede ser de cientos de dólares al año.

¿Quién ofrece la luz más barata en Houston hoy?

El mercado actual muestra tarifas que inician desde los 7.87 centavos por kWh. Aquí te presentamos los proveedores con los precios más competitivos para servicio residencial:

Proveedor Tarifa (¢/kWh) Factura Est. (1000 kWh) Poder Federal del Sur 7.87 $117.43 YEP Energía 8.85 $85.48* APG&E 9.28 $126.54 Champion Energy 10.38 $129.18 Hudson Energy 11.86 $152.96

Nota: El costo final depende del uso real; algunos planes ofrecen descuentos por volumen que reducen la factura total.

La realidad del consumo en Houston

El residente promedio de Houston consume aproximadamente 1,153 kWh al mes, lo que se traduce en una factura media de $163.86. Comparado con el resto del estado, Houston sigue siendo una opción económica:

Promedio Houston: 14.22¢ / kWh ($163.86/mes)

Promedio Texas: 15.72¢ / kWh ($176.01/mes)

Promedio EE. UU.: 16.58¢ / kWh ($163.86/mes - con menor consumo)

Empresas: el beneficio del volumen

Si tienes un negocio en Houston, las noticias son aún mejores. Debido al alto consumo (promedio de 11,327 kWh), las empresas acceden a tarifas de "mayoreo", pagando en promedio solo 8.02 centavos por kWh.

Reducir apenas un centavo en el contrato comercial puede significar ahorros de miles de dólares anuales.

Guía rápida para cambiar de proveedor y ahorrar

No esperes a que tu factura suba en verano. El mejor momento para cambiar es en primavera u otoño, cuando la demanda baja y las tarifas caen.

Revisa tu contrato actual: Busca la fecha de vencimiento. Cambiar 14 días antes del fin te evita multas por terminación anticipada. Elige tu plan: * Tarifa Fija: Ideal para presupuestos estables (6 a 36 meses). Tarifa Variable: Para quienes no quieren contratos largos, pero asumen el riesgo de subidas de precio.

Prepago: Sin depósitos ni revisión de crédito. Haz el cambio: Una vez elegido el nuevo proveedor, ellos se encargan de notificar a tu compañía anterior. El proceso no interrumpe el servicio eléctrico.

