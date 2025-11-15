Houston en alerta: el error con los calentadores portátiles que puede dejarte sin casa

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada del frío, los calentadores portátiles se convierten en un aliado común para los hogares de Houston.

Sin embargo, las autoridades advierten que estos dispositivos también representan una de las mayores causas de incendios domésticos en esta época del año.

De acuerdo con el portavoz de los Bomberos de Houston, Mario Gallegos, cada año se reportan cerca de un centenar de incendios vinculados al mal uso de sistemas de calefacción, siendo los calentadores portátiles los más peligrosos.

Los más peligrosos: eléctricos, de gas y de queroseno

Gallegos explicó que, si se trata de un calentador fijo, el riesgo se reduce considerablemente al mantener un mantenimiento y limpieza anual.

El problema, asegura, surge con los calentadores eléctricos, de gas o de queroseno, que suelen colocarse demasiado cerca de materiales inflamables como sofás, cortinas o camas.

“Hay que mantener al menos un metro de distancia entre el calentador y cualquier objeto que pueda arder”, recalcó el portavoz.

En el caso de los calentadores de gas, la advertencia es clara: ventilar el espacio para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. “Tienen que tener su ventana abierta al menos tres centímetros”, indicó Gallegos.

Los eléctricos, en cambio, deben conectarse directamente a una toma de corriente, nunca a extensiones múltiples, ya que estas pueden sobrecalentarse y generar fuego.

También deben colocarse sobre superficies planas, estables y resistentes al calor, evitando alfombras o tapetes.

Recomendaciones clave para prevenir tragedias

El especialista en seguridad doméstica Antonio Hernández insistió en que la mayoría de estos incendios se puede evitar con medidas sencillas y sentido común. Recomienda revisar los detectores de humo y monóxido de carbono, y nunca dejar un calentador encendido mientras las personas duermen o salen de casa.

Los cuerpos de emergencia de Houston reiteran que la prevención es la clave para evitar que una noche cálida se convierta en tragedia.

