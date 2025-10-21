Florida confronta a Roblox: el Fiscal General ordena una citación criminal contra la plataforma por estos motivos

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, anunció una medida legal de alto impacto contra el gigante de los videojuegos. La oficina del fiscal emitió citación criminal contra Roblox, bajo la acusación a la compañía de no haber protegido adecuadamente a los menores dentro de su popular plataforma en línea.

Según la investigación, el videojuego se habría convertido en un espacio donde depredadores contactan a niños, aprovechan las fallas significativas en la moderación y en los filtros de seguridad. Esta información fue compartida por el fiscal en un video en redes sociales.

¿Por qué el Fiscal General acusa a la plataforma?

El fiscal James Uthmeier calificó a Roblox como “un criadero de depredadores” y advirtió que la empresa podría enfrentar serias consecuencias legales. Además, aseguró que Roblox se ha "beneficiado de nuestros niños" mientras los exponían a los daños más peligrosos.

Uthmeier declaró que estas citaciones criminales van a permitir a los fiscales reunir más información sobre la "actividad criminal que tiene lugar en Roblox". También se busca obtener evidencia sobre los depredadores y las víctimas que son abusadas.

¿Qué declaró la compañía Roblox sobre las acusaciones?

Aunque la compañía no ha respondido directamente a las citaciones criminales en el texto proporcionado, anteriormente han asegurado contar con sistemas automáticos y equipos humanos para detectar conductas inapropiadas.

A pesar de esto, la empresa admite que continúan reforzando sus controles de seguridad. La acción legal del Fiscal de Florida subraya la necesidad de que las plataformas en línea garanticen un entorno seguro para los usuarios más jóvenes.

