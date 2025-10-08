Florida reparte alimentos sin pedir documentos: mira dónde y cuándo puedes ir este mes

Los residentes de Florida pueden acceder a comida gratis sin presentar documentos ni dar información personal, gracias al programa de la organización Farm Share, que combate el hambre y la desnutrición con alimentos frescos y nutritivos distribuidos en distintas comunidades del estado.
Su calendario de octubre de 2025 ya fue publicado, con entregas programadas en el norte, centro y sur de Florida.
Calendario de distribución de alimentos gratuitos en Florida
Farm Share trabaja junto a comedores, iglesias, refugios y centros comunitarios para ofrecer alimentos sin costo a quienes más lo necesitan.
A continuación, las fechas y ubicaciones confirmadas para octubre:
Norte de Florida
-
9 de octubre: Pensacola – PCola Caring Hearts (8:00 a 9:00 a.m.)
-
15 de octubre: Marianna – Kaboodles (7:00 a 8:00 a.m.)
-
15 de octubre: Pensacola – Epps Christian Center (8:00 a 9:00 a.m.)
-
18 de octubre: Pensacola – Brownsville (8:00 a 9:00 a.m.)
-
18 de octubre: Mayo – Pleasent Grove (9:00 a 10:00 a.m.)
-
25 de octubre: Pensacola – NWFCO (8:00 a 9:00 a.m.)
-
30 de octubre: Tallahassee – Destiny Church (8:00 a 9:00 a.m.)
Centro de Florida
-
11 de octubre: Lake Butler (8:00 a 11:00 a.m.)
-
11 de octubre: Trenton – Gilchrist Prevention (8:00 a 12:00 p.m.)
-
18 de octubre: Dunnellon Community Service (10:00 a 1:00 p.m.)
-
24 de octubre: Ocala – Greater Hopewell Missionary Baptist Church (10:00 a 1:00 p.m.)
-
25 de octubre: Deland – First Presbyterian Church Deland (9:00 a 12:00 p.m.)
Sur de Florida
-
8 de octubre: Miami – The City of Miami Mayor Francis Suarez (9:00 a 12:00 p.m.)
-
8 de octubre: Miami Gardens – State Representative Felicia Robinson (10:00 a 1:00 p.m.)
-
9 de octubre: Miami – Be Strong International (9:00 a 12:00 p.m.)
-
10 de octubre: Miami – Jessie Trice Community Health System (9:00 a 12:00 p.m.)
-
11 de octubre: Miami – Commissioner Kionne McGhee & Christ the King Church (9:00 a 12:00 p.m.)
-
11 de octubre: Miramar – City of Miramar Parks & Recreation (9:00 a 12:00 p.m.)
-
11 de octubre: Fort Lauderdale – South Promo (10:00 a 1:00 p.m.)
-
11 de octubre: North Miami – MJD Wellness (10:00 a 1:00 p.m.)
-
14 de octubre: West Palm Beach – West Gate CRA (11:00 a 2:00 p.m.)
-
15 de octubre: Miami – The City of Miami Mayor Francis Suarez (9:00 a 12:00 p.m.)
-
15 de octubre: New Port Richey – Pasco Sheriff’s Office (9:00 a 12:00 p.m.)
-
16 de octubre: The City of North Miami Beach Mayor and Commission (9:00 a 12:00 p.m.)
-
16 de octubre: Miami – Commissioner Miguel Ángel Gabela (10:00 a 1:00 p.m.)
-
18 de octubre: Delray Beach – Change My Community (9:00 a 2:00 p.m.)
-
18 de octubre: Hialeah – Representative David Borrero (9:00 a 12:00 p.m.)
-
22 de octubre: Miami – The City of Miami Mayor Francis Suarez (9:00 a 12:00 p.m.)
-
22 de octubre: MDC Medical Campus (10:00 a 1:00 p.m.)
-
25 de octubre: North Miami – State Representative Wallace Aristide (9:00 a 11:00 a.m.)
-
25 de octubre: The City of West Park (10:00 a 1:00 p.m.)
-
29 de octubre: Miami – The City of Miami Mayor Francis Suarez (9:00 a 12:00 p.m.)
Para conocer las direcciones exactas, se puede acceder al calendario actualizado en la página web de Farm Share.
Cómo funciona Farm Share y a quién beneficia
La organización sin fines de lucro Farm Share fue fundada en 1991 con la misión de garantizar que ningún floridano pase hambre ni se desperdicie alimento.
Opera como un banco de alimentos que recibe donaciones de agricultores y distribuidores locales, entregando frutas, verduras, proteínas y productos no perecederos a familias, niños, personas mayores y comunidades vulnerables.
En 2022, Farm Share distribuyó más de 104 millones de libras de comida a 23 millones de hogares en los 67 condados de Florida, incluyendo 38 millones de libras de productos frescos.
Actualmente, colabora con más de 2,000 bancos de alimentos, iglesias, escuelas y organizaciones comunitarias para asegurar que nadie quede sin comida.
