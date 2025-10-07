Un paso en falso tras un choque podría salirte muy caro en Florida: esto dice la nueva ley

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 1° de octubre, Florida aplica nuevas sanciones a conductores que abandonen el lugar de un accidente con daños materiales.

La ley HB 479, firmada por el gobernador Ron DeSantis, modifica el artículo 316.061 del código estatal y busca reforzar la responsabilidad civil en siniestros viales.

Aunque no se registren heridos, los infractores podrían enfrentar sanciones penales y pagar compensaciones económicas a las víctimas, según lo determine el tribunal, señala La Nación.

Florida cambia el enfoque legal: ¿cuál es la ley y qué sanciones establece?

La ley HB 479, titulada Leaving the Scene of a Crash Involving Only Damage to Vehicle or Property, permite que los jueces ordenen restitución obligatoria en tres condiciones: si el conductor fue condenado por huir, si causó daños a propiedad supervisada por otra persona y si contribuyó al choque.

Anteriormente, los casos sin lesionados solo implicaban multas o puntos en el historial. Ahora, los tribunales pueden exigir pagos por reparaciones, reemplazos o depreciación, según documentación presentada.

Obligaciones inmediatas tras un accidente

Los conductores deben detenerse, identificarse, mostrar su licencia y permanecer en el sitio. Si dañan propiedad sin supervisión, deben dejar sus datos y reportar el incidente.

Según 727defense, si el daño supera los $500, el reporte a la policía es obligatorio. No hacerlo podría convertir la infracción en delito menor, con hasta 60 días de cárcel y multa de $500.

Escenarios más graves y sanciones penales

Cuando hay lesiones, las sanciones aumentan. Si la víctima sufre daño leve, el infractor enfrenta hasta 5 años de prisión. Si hay lesiones graves, la pena sube a 15 años.

En caso de muerte, la condena puede alcanzar los 30 años, con mínimo obligatorio de 4 años.

Además, se revoca la licencia por al menos tres años en todos los casos graves.

Otras leyes viales en vigor

Junto a HB 479, Florida activó nuevas normas: HB 253 prohíbe dispositivos para ocultar matrículas; HB 687 endurece sanciones por conducir bajo efectos de sustancias; SB 1168 penaliza el uso de rastreadores sin autorización.

Con estas reformas, Florida busca reducir la impunidad en choques menores y garantizar que las víctimas reciban compensación justa.

