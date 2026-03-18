Florida se vacía: la migración al estado cae un 93% en solo tres años

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Un análisis de Realtor.com sacude las proyecciones inmobiliarias al revelar que la migración neta hacia Florida se desplomó un impresionante 93% entre 2022 y 2025.

Lo que durante la pandemia fue un éxodo masivo hacia las costas floridanas, hoy se ha transformado en un goteo moderado de nuevos residentes, marcando el fin de una era de crecimiento desenfrenado.

La caída de los números: del boom a la "normalización"

Las cifras del Censo de EE. UU. son contundentes y muestran un cambio de tendencia radical en apenas tres años:

Pico de 2022: Florida recibió a 310,892 nuevos residentes procedentes de otros estados.

Cierre de 2025: El estado apenas dio la bienvenida a poco más de 22,500 personas.

El veredicto: Una reducción del 93% en la migración neta que refleja un mercado que busca su nuevo punto de equilibrio.

“Esta caída refleja una normalización del mercado después del aumento de reubicaciones durante la pandemia”, explica Hannah Jones, analista de Realtor.com.

¿Por qué la gente ya no se muda a Florida?

El portal inmobiliario identifica una "tormenta perfecta" de factores que han frenado el interés de los estadounidenses por el estado:

Seguros por las nubes: El aumento vertiginoso de las primas de los seguros de vivienda ha hecho que el costo de mantenimiento sea prohibitivo para muchas familias. Riesgo de Huracanes: Una serie de ciclones devastadores en los últimos años ha recordado a los potenciales compradores la vulnerabilidad geográfica de la región. Precios Inmobiliarios: El valor de las casas subió tanto durante el boom que Florida ha dejado de ser la opción "barata" frente a estados del norte. Regreso a la oficina: El fin del trabajo remoto total ha obligado a muchos a regresar a ciudades con centros corporativos en otros estados.

Hacia un patrón migratorio sostenible

A pesar de la cifra alarmante, los expertos no hablan de un abandono total, sino de un cambio hacia un crecimiento más manejable.

Tras años de presión sobre la infraestructura, las escuelas y los servicios públicos de Florida, este descenso podría dar un respiro a la administración estatal.

Sin embargo, para el sector inmobiliario, esto significa un ajuste en las expectativas de venta y una posible estabilización (o incluso baja) en los precios de las viviendas en zonas que antes estaban sobrecalentadas.

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