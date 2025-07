¡Gane hasta $18.19 por hora en EEUU! Iowa solicita trabajadores H-2B temporales: esto es lo que debe hacer

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Iowa, tienen disponibles varias vacantes activas para cierto empleo de temporada, descubra de qué se trata y si cumple con lo necesario para postularse a este trabajo con visa H-2B.

Esta vez el empleador es King Construcción, una empresa familiar de diseño y construcción, con sede principal en Cedar Rapids, que brinda construcción de vanguardia y prácticas comerciales honestas a sus clientes, desde 1950.

“La confiabilidad es el núcleo de lo que hacemos, lo que garantiza que nuestro equipo, clientes y socios siempre puedan contar con nosotros. Con una actitud de trabajo positiva, nos enfocamos en soluciones, nos fortalecemos mutuamente y mantenemos el respeto por nuestro equipo y clientes”, indican en su página web.

La propuesta ha sido publicada en el portal oficial de ofertas de empleo de visas de trabajo en EEUU, Seasonal Jobs.

Y, de igual forma, en su página web cuentan con una sección de “carreras” en las que se pueden postular trabajadores de habla inglesa o en español.

Sobre la vacante de empleo

En King Construcción están en la búsqueda de trabajadores “Quitanieves” en el estado de Iowa (1205 N. Oak St. Iowa Falls, IA 50126) de hecho, tienen siete puestos disponibles a través del programa de visas H-2.

Se trata de un empleo que estará disponible durante la temporada de invierno (Por tres meses), más específicamente, en el mes de octubre. Es de tiempo completo, unas 40 horas a la semana: de 7:00 am a 5:00 pm.

Tenga en cuenta que la mayor parte del tiempo trabajará fuera de la sede, ya que la característica de la vacante es para múltiples lugares, según los clientes de la empresa.

Este trabajo está bajo la clasificación de: 37-2011.00 - Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners.

“Si siempre has soñado con conocer la nieve en Estados Unidos, esta oferta de trabajo puede ser tu oportunidad para vivir durante época del año en Norteamérica y ganar en dólares estadounidenses por un par de meses”, mencionan.

Responsabilidades + Salario

Señalan que las personas contratadas realizarán tareas físicas relacionadas con la remoción de nieve y hielo.

Esto incluye:

Empujar, palear, mover y limpiar la nieve y el hielo de las aceras, los caminos de entrada y los estacionamientos. Además, los trabajadores esparcirán sal, soluciones de fusión por hielo y sólidos.

Además, los quitanieves también mantendrán el equipo, limpiarán y eliminarán los escombros de los sitios de trabajo.

Un punto importante es que piden que los postulantes cumplan con los siguiente:

Tres (3) meses de remoción de nieve o experiencia relacionada. Debe ser capaz de levantar y transportar hasta cincuenta (50) libras.

Esta empresa ofrece un salario de $18.19, con horas extra disponibles a $27.29 por hora.

Además, indican que los trabajadores que regresan y los trabajadores con experiencia pueden recibir tarifas de salario más altas.

Si desea aplicar a esta vacante, puede hacerlo con el siguiente enlace: Encontrar Trabajo | SeasonalJobs.dol.gov

De igual forma, puede conocer más detalles sobre el empleo y comprobar la orden de trabajo en el siguiente enlace: https://seasonaljobs.dol.gov/es/jobs?search=quitanieves&location=iowa&start_date=&job_type=all&sort=relevancy&radius=100&wage=all&facets=#.

