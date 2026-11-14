Gobierno de Trump restringe subsidios de vivienda y pone en riesgo a 37 000 niños

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) promulgó una regulación definitiva que restringe el acceso a los subsidios federales de vivienda para hogares con estatus migratorio mixto en Estados Unidos.

La decisión pone en riesgo la estabilidad habitacional de cerca de 80 000 personas, incluidos casi 37 000 niños, según detalla Mundo Now.

Cambio

La disposición modifica la aplicación de la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980 y exige que todos los integrantes de una familia, incluidos los menores de edad, acrediten ciudadanía estadounidense o un estatus legal elegible para conservar el beneficio.

De este modo, el esquema histórico de asistencia prorrateada (que calculaba el monto del subsidio según los miembros autorizados) pasará a ser un apoyo estrictamente temporal, obligando a miles de familias a elegir entre perder el respaldo económico del Estado o separar su núcleo familiar.

Apoyo

El secretario del HUD, Scott Turner, respaldó la medida bajo los lineamientos de control migratorio de la administración de Donald Trump y argumentó que la reforma busca blindar los fondos públicos ante el registro de unos 200 000 inquilinos con verificaciones de elegibilidad incompletas o desconocidas.

Esta nueva directriz entra en escena en un contexto de alta presión sobre el mercado de alquiler en Estados Unidos y una demanda de vivienda asequible que supera ampliamente la capacidad financiera de la agencia, la cual apenas logra cubrir a una cuarta parte de los hogares calificados.

Aunque la regla comenzará a regir en los próximos meses sin una fecha exacta de ejecución, las organizaciones de defensa civil recomiendan a los beneficiarios consultar de inmediato con sus autoridades locales de vivienda y solicitar asesoría legal antes de realizar cambios en sus contratos o registros familiares.

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