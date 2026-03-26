"Guarda puestos" venden accesos a la Corte para ver la segunda audiencia de Maduro: montos y curiosidades

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Las expectativas ante el inicio del proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores desató un fenómeno comercial sin precedentes en las calles de Nueva York.

Desde el martes, las afueras de la Corte del Distrito Sur de Manhattan se transformaron en un campamento improvisado donde "guarda puestos" venden el acceso a la sala de audiencias por cifras que alcanzan los 1.000 dólares.

Periodistas desplegados en la zona informan que la demanda por presenciar la revisión del caso supera cualquier registro previo, generando un mercado paralelo que incluso deja atrás el revuelo mediático de juicios históricos como el de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Un campamento de "guarda puestos" en Manhattan

Desde el pasado martes, decenas de personas han instalado casas de campaña y pernoctan frente al tribunal para asegurar los primeros lugares de la fila. El objetivo no es presenciar el juicio, sino lucrar con la exclusividad del acceso.

El costo de la primicia: Los reporteros y agencias internacionales de noticias son los principales clientes de estos "guarda puestos". Ante la capacidad limitada de la sala y la importancia del evento, el precio por un lugar privilegiado ha escalado hasta los $1,000.

Comparación histórica: "No se había visto algo así ni en el juicio del Chapo Guzmán", comentó un periodista en un video viralizado en redes sociales, subrayando la magnitud del interés global por los cargos que enfrenta la cúpula del gobierno venezolano.

El juicio de Maduro y Flores: el foco del mundo

El periodista Robert Lobo detalló a través de su cuenta en X (@RobertLobo_) que la audiencia de revisión ha movilizado a la prensa internacional hacia la Corte de Manhattan.

La logística para ingresar al recinto se ha vuelto un desafío tal que las carpas ya forman parte del paisaje urbano del distrito financiero de Nueva York.

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