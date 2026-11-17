El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) activó las alertas meteorológicas en la costa este de Florida ante la llegada de otra ronda de lluvias intensas, prevista para la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026.

De acuerdo con el boletín más reciente del Centro de Predicción Meteorológica (WPC), perteneciente a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), los condados costeros podrían recibir entre 3 y 6 pulgadas de lluvia.

En algunos de los sectores más vulnerables del litoral, los acumulados podrían alcanzar de forma aislada entre 8 y 12 pulgadas.

El episodio se debe a la combinación de una onda atmosférica en niveles altos y un flujo persistente de vientos húmedos del este, según los pronósticos de las oficinas del NWS en Miami y del WPC en College Park.

Los meteorólogos advierten que las tormentas podrían avanzar lentamente y volver a formarse sobre las mismas zonas, lo que elevaría el riesgo de inundaciones repentinas a niveles moderados —2 y 3 en una escala de 4— entre el martes 17 y el jueves 19 de noviembre. Las lluvias podrían continuar, aunque de manera más dispersa, durante el fin de semana.

Condados bajo vigilancia y riesgo en zonas saturadas

Las oficinas del NWS en Melbourne y Miami-Sur de Florida emitieron una Vigilancia de Inundaciones (Flood Watch) vigente desde las 5:00 p. m. del martes hasta la noche del jueves 19 o el viernes 20 de noviembre, según la jurisdicción.

La alerta incluye zonas urbanas densamente pobladas a lo largo de la carretera interestatal I-95, entre ellas los condados de Palm Beach, Broward, Miami-Dade, Volusia, Seminole, Orange —incluida el área metropolitana de Orlando—, Brevard,

A los especialistas les preocupa, sobre todo, que el suelo ya no pueda absorber más agua.

Buena parte del centro-este y el sureste de Florida todavía lidian con las consecuencias de las inundaciones históricas de la primera semana de noviembre: los suelos siguen saturados, los ríos están crecidos —como el St. Johns, cerca de Cocoa— y la infraestructura vial sufrió daños millonarios.

Ante esta situación, el alcalde de West Palm Beach, Keith James, prorrogó el estado de emergencia local hasta el domingo 22 de noviembre para coordinar los equipos de respuesta rápida y bombear agua en zonas críticas, como Briar Bay y Hamilton Bay.

Ráfagas de viento y condiciones marítimas peligrosas

Además de las fuertes lluvias, el informe oficial del NWS advierte de un empeoramiento considerable de las condiciones costeras y marítimas.

Un sistema de alta presión al noreste del estado provocará vientos del este-noreste de entre 15 y 20 millas por hora, con ráfagas de hasta 30 millas por hora.

Estos vientos generarán oleaje elevado, erosión costera y corrientes de resaca que podrían ser mortales en las playas del Atlántico durante toda la semana.

También se esperan retrasos en los aeropuertos de Miami, Fort Lauderdale y Orlando debido a la poca visibilidad y a las tormentas eléctricas de la tarde.

Recomendaciones oficiales ante la emergencia

Las autoridades locales y los equipos de gestión de emergencias piden a residentes y turistas que sigan estas medidas preventivas:

Evitar cruzar calles inundadas: Nunca conduzca ni camine por zonas cubiertas de agua. Una corriente de apenas seis pulgadas puede hacer que una persona pierda el equilibrio, y doce pulgadas bastan para arrastrar un vehículo liviano.

Limpiar los desagües pluviales: Retire hojas y otros residuos de las alcantarillas cercanas a su vivienda para ayudar a que el agua drene.

Asegurar suministros básicos: Tenga a mano agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y linternas cargadas por si se producen cortes de electricidad o quedan bloqueadas algunas vías.

Seguir los avisos oficiales: Mantenga activas en su teléfono las alertas meteorológicas de la NOAA y el NWS, por si se emiten avisos de inundación repentina (Flood Warnings).

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