La noche del jueves 19 de noviembre, las autoridades penitenciarias aplicaron la inyección letal a Thomas Mitchell Overton, de 71 años, en la Prisión Estatal de Florida, en Raiford. Con esta ejecución, el estado rebasó su récord anterior de 19, establecido en 2025, según los registros oficiales del Departamento de Correcciones de Florida (FDC).

El gobernador republicano Ron DeSantis firmó la orden de ejecución de Overton, condenado a muerte por partida doble por el asesinato de una pareja en los Cayos de Florida en 1991.

Según cifras del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), Overton fue la persona número 48 ejecutada durante el mandato de DeSantis, iniciado en 2019. Florida concentra así más de la mitad de las ejecuciones realizadas en Estados Unidos en 2026.

El acelerado ritmo de las ejecuciones en Florida

El sistema judicial de Florida retomó un ritmo elevado de ejecuciones tras una serie de reformas legislativas.

En 2023, la Legislatura estatal aprobó una ley que eliminó la exigencia de unanimidad del jurado para imponer la pena de muerte. Desde entonces, basta con que ocho de los doce integrantes del jurado recomienden esa condena.

Según Associated Press y News Service of Florida, el calendario estatal incluye otras dos ejecuciones antes de que termine el año:

1 de diciembre de 2026: ejecución programada de Ricardo González.

10 de diciembre de 2026: ejecución programada de Willie Seth Crain.

Si ambas órdenes se cumplen y la Corte Suprema de Estados Unidos no concede una suspensión de última hora, Florida terminará 2026 con 22 ejecuciones.

Controversia legal y pedidos de clemencia

El récord de ejecuciones provocó un intenso debate entre defensores de los derechos civiles y autoridades estatales.

La organización Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte (FADP) pidió formalmente al gobernador DeSantis que detuviera la ejecución de Overton.

Sostuvo que el recluso había sobrevivido a abusos sistemáticos durante su infancia en la desaparecida Escuela Dozier para Niños, un reformatorio estatal por cuyos maltratos el Congreso de Florida ofreció disculpas oficiales en 2017.

Aunque la defensa apeló ante los tribunales federales, cuestionando tanto los antecedentes del condenado como los protocolos de la inyección letal, la Corte Suprema de Florida rechazó todos los recursos.

Así, el Departamento de Correcciones pudo ejecutar la sentencia a las 6:00 p. m., hora del Este.

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