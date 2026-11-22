Los arrendadores en el condado de Miami-Dade deben entregar una notificación formal por escrito con al menos 60 días naturales de anticipación antes de aplicar cualquier incremento de alquiler igual o superior al 5 %.

Esta normativa local busca proteger a los inquilinos frente a ajustes sorpresivos en el mercado inmobiliario del sur de Florida, otorgando un margen de maniobra legal para evaluar sus finanzas y decidir su permanencia en la propiedad antes de que entre en vigor la nueva tarifa.

Cómo funciona el plazo legal y qué opciones tiene el inquilino

La ordenanza se activa automáticamente cuando el propietario propone subir la renta un 5 % o más respecto al monto vigente.

Una vez recibida la carta formal, el arrendatario dispone de esos dos meses calendario para elegir entre tres caminos legales: aceptar la nueva mensualidad, negociar una cifra intermedia directamente con el dueño o rechazar el ajuste y desocupar el inmueble al concluir el período actual sin enfrentar penalizaciones por salida anticipada.

Alcance real frente a contratos vigentes y topes de precios

A pesar de brindar previsibilidad temporal, la regulación de Miami-Dade no establece ningún control de precios ni impone un techo máximo al valor que los propietarios pueden exigir por sus viviendas.

Asimismo, el impacto del aviso depende directamente de la modalidad de arrendamiento: mientras los contratos de mes a mes quedan sujetos a esta regla de notificación previa, los acuerdos de plazo fijo mantienen la renta congelada hasta la fecha de renovación, salvo que una cláusula específica dentro del documento firmado autorice revisiones intermedias.

Los residentes interesados en ampliar información sobre derechos de vivienda pueden consultar las guías especializadas de MiaRent y Settle Miami.

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