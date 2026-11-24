Un abeto concolor de 18 pies de altura arribó este lunes al pórtico norte de la Casa Blanca, donde la primera dama Melania Trump encabezó la ceremonia oficial que inaugura las festividades navideñas en la residencia presidencial.

El árbol fue cultivado en Silent Night Evergreens, una granja familiar ubicada en Endeavor, Wisconsin, que obtuvo el derecho de proveer el ejemplar oficial tras ganar la competencia anual de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad.

Durante el breve acto protocolario en la avenida Pensilvania, la primera dama inspeccionó el ejemplar transportado en un carruaje tirado por caballos Clydesdale antes de autorizar su traslado al interior de la mansión ejecutiva.

Decoración

Una vez dentro de la residencia, equipos de diseño y voluntarios instalarán el árbol en el Salón Azul, espacio donde tradicionalmente se retira la lámpara de araña del techo para acomodar la copa del abeto y permitir su exhibición pública durante diciembre.

Este evento marca el inicio formal de los preparativos decembrinos en Washington DC, previo a la tradicional ceremonia del encendido del Árbol Nacional de Navidad en la Elipse.

Se espera también la presentación oficial de la decoración temática de la Casa Blanca que Melania Trump lidera para recibir a miles de visitantes durante la temporada festiva, según reseña Telemundo Chicago.

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