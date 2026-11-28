Las tormentas y nevadas en ambas costas de Estados Unidos, junto con heladas desde el sur hasta el norte, persisten este viernes tras Acción de Gracias con más de 2.300 vuelos afectados y 448.550 usuarios sin electricidad.

El temporal golpea el país en medio de su mayor flujo aéreo en 16 años y mantiene declaraciones de emergencia en estados como Nueva Jersey y Nueva York, donde el desfile de Macy’s pasó al sábado.

Los reportes meteorológicos, cifras aéreas y datos de apagones fueron publicados por la agencia EFE, fechado en Miami el 27 de noviembre de 2026, que cita al Servicio Meteorológico Nacional (NWS), a FlightAware y al portal PowerOutage. El balance corresponde al corte de las 14:30 horas del este de EEUU.

El NWS advirtió sobre una «amplia tormenta» en el noreste con ventiscas e inundaciones costeras, lluvia engelante en Maine y nieve en el valle de Tennessee y los Apalaches, condiciones que complican los traslados. En el Medio Oeste, Misuri acumula hasta 38 centímetros de nieve y la costa este soporta vientos de hasta 40 kilómetros por hora, mientras el Sur profundo —Alabama, Georgia, Luisiana, Misisipi y Carolina del Sur— afronta avisos de congelamiento bajo cero.

¿Qué ocurre en la costa oeste, los aeropuertos y la red eléctrica?

• Tormentas en el Pacífico: California y Washington recibirán lluvias generalizadas, nevadas en montaña, ráfagas de viento, inundaciones costeras y alto oleaje hasta la próxima semana.

• Tráfico aéreo afectado: FlightAware registra 135 vuelos cancelados —frente a cerca de 400 el jueves— y casi 2.200 retrasados, con mayor impacto en los aeropuertos John F. Kennedy de Nueva York (10 cancelaciones), Logan de Boston (8) y Dulles de Washington D.C. (5).

• Cortes de energía: PowerOutage reporta 448.550 clientes sin servicio eléctrico, encabezados por Pensilvania (109.690), Nueva Jersey (68.721), Misuri (66.220), Maryland (54.799) y Virginia (49.178).

Verificar el estado de los vuelos con cada aerolínea y evitar desplazamientos innecesarios en zonas bajo alerta invernal reduce riesgos durante el retorno del feriado.

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