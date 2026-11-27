California pondrá en marcha una nueva regla de seguridad vial el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha, los menores de 8 a 15 años deberán superar una prueba práctica para comprobar que el cinturón les queda bien antes de viajar sin asiento elevador (booster seat).

La medida forma parte del Proyecto de Ley de la Asamblea 435 (AB 435), promulgado como Capítulo 434 de los Estatutos de 2025, y está descrita en documentos oficiales del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), la Patrulla de Carreteras de California (CHP) y los registros legislativos estatales (leginfo.legislature.ca.gov).

¿Por qué cambia la norma del asiento elevador en California?

Los cinturones de seguridad de los vehículos están diseñados principalmente para adultos y pueden no ajustarse correctamente al cuerpo de un niño o adolescente en crecimiento.

Con la reforma de la AB 435, las autoridades ya no se guiarán únicamente por la edad o la estatura mínima para permitir el uso del cinturón sin asiento elevador: también exigirán que este quede bien colocado durante todo el trayecto.

Según la CHP, un ajuste inadecuado puede aumentar el riesgo de lesiones internas o en el cuello en caso de choque.

Los 5 pasos de la prueba de ajuste del cinturón

Según la guía del CDPH y las secciones reformadas del Código de Vehículos de California, el menor deberá cumplir todos estos requisitos para viajar sin asiento elevador:

Espalda firme: El menor apoya la espalda por completo contra el respaldo del asiento del vehículo.

Rodillas flexionadas: Las rodillas doblan con naturalidad sobre el borde delantero del asiento sin quedar rígidas ni colgar incómodas.

Banda pectoral centrada: La banda diagonal cruza el centro del pecho y el hombro, lejos del cuello.

Banda pélvica baja: La banda horizontal queda baja sobre las caderas y toca la parte superior de los muslos, nunca sobre el abdomen.

Postura constante: El menor mantiene esta posición durante todo el recorrido sin recostarse ni deslizarse hacia adelante.

Multas y normas vigentes para las familias

Si el menor no cumple alguno de estos cinco criterios, debe seguir usando un asiento elevador u otro sistema de retención adecuado.

Las autoridades estatales recuerdan que los conductores pueden recibir multas elevadas y puntos en su historial de manejo si transportan a menores sin respetar las normas de seguridad infantil.

Las familias pueden revisar hoy mismo cómo se ajusta el cinturón en su vehículo y consultar a técnicos certificados en seguridad de pasajeros infantiles a través de la CHP y el CDPH, antes de que el cambio entre en vigor en enero de 2027.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube