Nueva York celebrará a México desde las alturas: así lucirá el Empire State Building

El Empire State Building volverá a convertirse en uno de los puntos más visibles de la celebración mexicana en Nueva York. El martes 15 de septiembre de 2026, el emblemático rascacielos de Manhattan iluminará su torre con los colores rojo, blanco y verde, en honor al Día de la Independencia de México. La fecha aparece en el calendario oficial de iluminación del edificio.

La iluminación podrá observarse desde distintos puntos de la ciudad durante la noche, cuando las luces de la torre destaquen sobre el horizonte de Manhattan. El edificio está ubicado en 20 W 34th St., en Midtown.

Una tradición que vuelve a Manhattan

El Empire State Building utiliza su sistema de iluminación para conmemorar fechas, celebraciones, acontecimientos y causas especiales. En septiembre de 2025, la torre también adoptó el rojo, blanco y verde para conmemorar la Independencia de México, en aquella ocasión en colaboración con el Consulado General de México en Nueva York.

Para 2026, el calendario oficial vuelve a reservar el 15 de septiembre para los colores de la bandera mexicana, en una jornada que coincide con las celebraciones de las comunidades mexicanas en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos.

¿A qué hora se podrá ver?

El calendario oficial identifica el 15 de septiembre como la fecha de la iluminación y establece los colores rojo, blanco y verde, pero no publica una hora específica de inicio para esa noche. Por ello, quienes quieran observar el homenaje deberán estar atentos a la iluminación nocturna de la torre.

La elección de la fecha también antecede al 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, una de las principales celebraciones nacionales del país.

El Empire State Building mantiene un calendario mensual en el que también figuran otras fechas de septiembre de 2026. El 11 de septiembre, por ejemplo, la torre está programada para iluminarse de azul en memoria de los ataques de 2001, mientras que el 19 de septiembre utilizará el color verde por el partido inaugural en casa de los New York Jets.

Para consultar las próximas modificaciones de color y las fechas especiales, el Empire State Building publica su programación en su calendario oficial de luces de la torre.

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