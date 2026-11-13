Pensilvania: Buque carguero choca contra el puente Tacony-Palmyra y provoca su cierre temporal

Un buque portacontenedores colisionó el jueves contra la estructura del puente Tacony-Palmyra, interrumpiendo el tránsito vehicular y peatonal entre el estado de Nueva Jersey y el noreste de Filadelfia. El impacto, registrado alrededor de la 1:15 p.m., generó congestión vehicular severa en el lado de Pensilvania debido a que el sistema levadizo del puente no pudo cerrarse inicialmente tras el choque.

Datos clave de la colisión y la embarcación

La Guardia Costera de Estados Unidos y las autoridades de transporte locales emitieron un reporte preliminar con los detalles del suceso y las características del navío involucrado:

Parámetro del Incidente Detalle Oficial Embarcación involucrada Buque Strategic Alliance (591 pies de eslora, construido en 2013) Bandera del navío Singapur Ubicación actual del buque Fondeado en la instalación de infraestructura energética Kinder Morgan (Bristol, Pensilvania) Infraestructura afectada Puente Tacony-Palmyra (Ruta 73, inaugurado en 1929) Impacto en el tráfico Cierre total temporal y embotellamiento en los accesos hacia Filadelfia Saldo de heridos Sin personas lesionadas reportadas

Según informó el representante estatal Ed Neilson, el puente —que registra un tránsito diario estimado de hasta 76.200 vehículos— quedó inhabilitado temporalmente para realizar las inspecciones técnicas pertinentes.

Por su parte, la Comisión de Puentes del Condado de Burlington activó los protocolos de revisión de la superestructura y plataforma, la cual fue calificada en condición "aceptable" en el inventario federal más reciente de este otoño.

Los equipos de la Guardia Costera se encuentran desplegados en el punto de fondeo en Bristol para evaluar los daños estructurales tanto en la embarcación como en el paso vehicular, mientras las autoridades locales recomiendan rutas alternas para los conductores afectados.

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