Permisos residenciales en Manhattan y Queens: lo que tendrás que pagar por estacionar en tu calle

Suscríbete a nuestros canales

El debate sobre la eliminación del estacionamiento gratuito en Nueva York alcanza su punto más álgido.

Con un déficit presupuestario proyectado de 5.400 millones de dólares, la administración municipal tiene en la mira las casi 3 millones de plazas de aparcamiento que, durante décadas, no han costado ni un centavo a los usuarios.

La propuesta no es solo una medida recaudatoria, sino un cambio estructural en cómo se utiliza el espacio público en los cinco distritos.

La "mina de oro" de las calles neoyorquinas

Actualmente, Nueva York es una anomalía entre las grandes metrópolis: de sus millones de espacios en la vía pública, solo 80.000 cuentan con parquímetro.

El potencial: Según el Center for an Urban Future , monetizar todos estos espacios generaría más de $1,000 millones de dólares anuales .

La realidad: El alcalde Zohran Mamdani ha advertido que, aunque la cifra es alta, no basta para cubrir el agujero fiscal de $5,400 millones. Se requiere una reforma profunda que incluya nuevos modelos de movilidad.

Declaración oficial: "No es descartable que en el futuro toda plaza pública requiera pago", afirmó Dean Fuleihan, primer teniente de alcalde.

Permisos residenciales y "Smart Curbs"

La estrategia de la ciudad para 2026 se divide en varios frentes tecnológicos y normativos:

Permisos Residenciales: Se planea implementar cobros por estacionamiento residencial en barrios como el norte de Manhattan y Queens (Kew Gardens). Esto priorizaría a los locales, pero les obligaría a pagar por estacionar frente a sus propias casas. Aceras Inteligentes (Smart Curbs): Tras el éxito del piloto en el Upper West Side, se planea reconvertir espacios de autos en zonas de carga/descarga, áreas para bicicletas y zonas de descanso. Redistribución: Organizaciones como Transportation Alternatives señalan que el 95% del espacio vial pertenece a los motores; la meta es reducir ese porcentaje para favorecer a peatones y ciclistas.

Multas más caras y endurecimiento de sanciones

Acompañando el fin de la gratuidad, Nueva York estrena este año un régimen de sanciones mucho más severo:

Doble fila: Las "paradas rápidas" ahora conllevan multas más altas y acumulación de puntos en la licencia.

Tecnología: Se incrementará el uso de cámaras y sensores para detectar infracciones en tiempo real.

Congestión: El objetivo es eliminar la "danza del estacionamiento" (conductores dando vueltas buscando sitio), que representa gran parte del tráfico en horas pico.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube