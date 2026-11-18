El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) prohibió oficialmente a Waymo operar sus vehículos autónomos en las autopistas del estado.

La agencia calificó las operaciones a alta velocidad de la empresa como un “peligro inminente para la seguridad pública”, después de registrar varias infracciones graves en el Área de la Bahía de San Francisco.

Según un comunicado del DMV, la medida entró en vigor el pasado 11 de noviembre. Las autoridades la tomaron tras analizar dos incidentes críticos ocurridos a principios de mes.

El primero tuvo lugar el 5 de noviembre en la ruta estadounidense 101, cerca de Burlingame, cuando tres robotaxis de Waymo entraron al mismo tiempo en una zona de construcción activa.

La maniobra puso en riesgo a los trabajadores viales, la maquinaria pesada y otros conductores.

Al día siguiente, el 6 de noviembre, un video que circuló ampliamente en redes sociales mostró otra falla preocupante en la carretera interestatal 280, en San Francisco.

En las imágenes, un vehículo autónomo de Waymo acelera e intenta rebasar a dos patrullas de la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Los oficiales tenían las luces encendidas y dirigían el tráfico para escoltar un camión de obras y reducir la velocidad de los vehículos.

Waymo extiende la pausa a todo Estados Unidos

Ante el bloqueo regulatorio, la portavoz de Waymo, Dana Gallagher, confirmó a medios como CBS San Francisco y Al Jazeera que la empresa acató la orden y suspendió voluntariamente los viajes por autopista en otros mercados clave del país, entre ellos Phoenix, Austin y Miami.

Gallagher explicó que la compañía está evaluando su desempeño técnico y colaborando estrechamente con funcionarios estatales para corregir las deficiencias.

Aunque los viajes por carreteras interestatales siguen suspendidos, Waymo mantiene activo su servicio en las calles de California, donde realiza más de medio millón de viajes cada semana.

El DMV estatal señaló que levantará la prohibición cuando la filial de Alphabet demuestre que ha aplicado medidas correctivas eficaces a su software de conducción autónoma.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube