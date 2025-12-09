¿Por qué Glenmark Pharmaceuticals retira más de 11,000 botellas de medicamentos para la presión arterial? Aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Un fabricante de medicamentos de Nueva Jersey tomó la decisión de retirar voluntariamente del mercado miles de botellas de un medicamento combinado para la presión arterial alta, generando preocupación entre los consumidores.

Según la Administración Federal de Medicamentos (FDA), el retiro involucra más de 11,100 frascos de tabletas de fumarato de bisoprolol e hidroclorotiazida, comercializadas bajo la marca Ziac.

Las pruebas realizadas en muestras de reserva revelaron la presencia de ezetimiba, un medicamento destinado a tratar el colesterol alto.

Esta contaminación potencial ha llevado a las autoridades a actuar con rapidez para garantizar la seguridad de los pacientes.

La FDA ha clasificado este retiro como Clase III, lo que indica que “no es probable que el uso o la exposición al producto cause consecuencias adversas para la salud”.

¿Quién es Glenmark Pharmaceuticals Inc?

Glenmark Pharmaceuticals Inc., con sede en Elmwood Park, es la empresa responsable del retiro de las píldoras, que se presentan en dosis de 2,5 mg y 6,25 mg.

Los paquetes afectados incluyen botellas de 30 unidades (NDC 68462-878-30), botellas de 100 unidades (NDC 68462-878-01) y botellas de 500 unidades (NDC 68462-878-05). Los números de lote involucrados en esta acción expiran entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

La FDA ha instado a los consumidores que posean estos productos a dejar de usarlos inmediatamente y a comunicarse con su médico para discutir alternativas.

Trabajan para solventar la falla

Este incidente destaca la importancia de la vigilancia constante en la industria farmacéutica, donde la seguridad del paciente debe ser siempre la prioridad.

Mientras tanto, Glenmark Pharmaceuticals trabaja para resolver esta situación y garantizar que sus productos cumplan con los estándares de calidad y seguridad exigidos.

La compañía se compromete a mantener informados a los consumidores y a las autoridades sobre cualquier desarrollo relacionado con este retiro.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube