Protestas contra el ICE en Los Ángeles: manifestante asegura que le pagaron $150 diarios por generar caos

Un joven publicó un video en la red social TikTok, donde aseguró que recibió $150 por día para unirse a las protestas contra las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y las políticas del gobierno del presidente Donald Trump, en Los Ángeles, California.

Según su relato, los organizadores de las protestas proporcionaban instrucciones detalladas, ubicaciones específicas, y sorprendente, incluso palets de ladrillos y cócteles molotov.

“Cuando estuve en Los Ángeles protestando contra las deportaciones de ICE durante los últimos días, además del hecho que me pagaron $150 por hacerlo al día, seguía viendo letreros por todas partes que indicaban que esto estaba siendo financiado por alguien mucho más alto que la persona que había conocido”, dijo.

“Por ejemplo nos daban ciertas calles o ciertos objetivos a los que ir, y en esas calles había palets de cosas que podrían causar destrucción a la comunidad. No estoy bromeando”, explicó el joven.

Continuando su historia, el joven que habló en perfecto inglés, aseguró que le decían cosas como: “giras una esquina, boom, hay un palet de ladrillos. Eso es conveniente. Vamos a destruir la comunidad”.

“Ustedes me conocen, soy un buen tipo”, dijo a sus seguidores. “Pero realmente no me importa tanto las deportaciones del ICE, solo quería esos $150 por día”, añadió.

De igual manera, expresó que quien esté financiando esto debe “realmente odiar el país”.

En este sentido, indicó que mientras la violencia escalaba, empezó a encontrar “palet de objetos inflamables (...) vi un palet de cócteles molotov en el suelo”, cuestionando si debería continuar.

Aclaró que no es residente de Los Ángeles, pero le “importa” su país, explicando que hay personas del “gobierno” que buscan la destrucción de “la estación de policía”, pero “la corrupción” es mucho peor.

Resumen de las protestas contra el ICE y Trump en Los Ángeles

Las protestas en Los Ángeles contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las políticas migratorias de la administración Trump han escalado significativamente en los últimos días, llevando a una situación de alta tensión en la ciudad. A continuación, un resumen de los eventos hasta hoy, miércoles 11 de junio de 2025:

Viernes 6 de junio: Las protestas comenzaron en respuesta a las redadas del ICE en Los Ángeles, que resultaron en la detención de más de 40 inmigrantes.

Días siguientes (7 al 9 de junio): Las manifestaciones se intensificaron, con reportes de vehículos incendiados, barricadas y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Los manifestantes, incluyendo familias completas, se opusieron a los operativos del ICE y a la creciente presión de la Casa Blanca sobre el gobernador de California, Gavin Newsom.

Trump anunció el despliegue de tropas federales

El presidente Trump ordenó el envío de 2,000 agentes de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina a Los Ángeles, una decisión que ha sido calificada de "provocación" y "abuso de poder" por las autoridades locales y estatales, ya que no fue solicitada por el gobernador.

Este despliegue es el primero de su tipo desde 1992 y ha elevado aún más las tensiones.

¿Cómo está la situación en Los Ángeles este miércoles, 11 de junio?

Las protestas continúan en Los Ángeles, con una fuerte presencia policial y militar en las calles, especialmente en el centro de la ciudad.

El ambiente sigue siendo volátil, con los ciudadanos desafiando el toque de queda en algunos momentos.

El gobierno de Trump ha reiterado que seguirá adelante con su programa de redadas y deportaciones, a pesar de las protestas que se han extendido a otras ciudades de Estados Unidos.

