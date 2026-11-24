Millones de estadounidenses afrontan la semana de Acción de Gracias más cara y compleja de los últimos años, golpeada por fallas tecnológicas en la aviación, tormentas en ambas costas y precios récord de combustible.

Según proyecciones de la AAA, 81,5 millones de personas recorrerán al menos 80 kilómetros desde sus hogares entre el martes previo al feriado y el lunes siguiente, una cifra que roza el máximo histórico mientras los boletos de avión alcanzan su valor más alto en una década, reportó Associated Press.

Combustible histórico y carreteras al límite

El costo de conducir presionará el presupuesto familiar. La gasolina regular promedió 3,82 dólares por galón el domingo —superando el récord de 3,58 dólares de 2022—, mientras el diésel escaló a 5,82 dólares, un 54 % más que el año pasado.

Aunque estados como Ohio, Georgia, Indiana y Carolina del Norte suspendieron temporalmente sus impuestos al combustible, Patrick De Haan, analista de GasBuddy, advirtió amplias disparidades entre estaciones. Para ahorrar, los expertos aconsejan usar el control de crucero, no superar los 113 km/h y retirar peso innecesario del auto.

En las rutas, la firma Inrix identificó las tardes del martes y miércoles como los momentos más críticos de salida, y el domingo y lunes para el retorno, proyectando el doble de congestión habitual en Nueva York, Washington, Los Ángeles y Boston.

Los analistas recomiendan viajar de mañana o el propio jueves feriado, portando siempre el kit de emergencia del Consejo Nacional de Seguridad (neumático de repuesto, cables, botiquín, agua, linterna y ropa impermeable).

Caos aéreo, reglas de la TSA y cómo ahorrar

Por aire, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) prevé revisar a 17,6 millones de pasajeros entre el 24 y el 30 de noviembre, exigiendo llegar dos horas antes para vuelos domésticos y tres para internacionales.

Los viajeros deben facturar líquidos o salsas mayores a 100 mililitros —como salsa de arándanos o gravy—, aunque pueden llevar tartas y carnes sólidas en cabina.

La incertidumbre operativa agrava el panorama tras una falla en la red de la FAA que provocó la paralización de vuelos más larga en 25 años, sumada a interrupciones en United Airlines y un error de cálculo de peso en Delta que afectó más de 1.000 vuelos el domingo.

A esto se suman lluvias intensas en la costa Este desde el miércoles y mareas extremas en la costa Oeste. Frente a alzas superiores al 33 % en pasajes —y en la primera temporada sin Spirit Airlines tras su cierre en mayo—, Hayley Berg, economista de Hopper, recomendó volar el mismo día festivo o regresar el lunes para reducir gastos.

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