El Día de Acción de Gracias se celebra este jueves 26 de noviembre de 2026 con horarios especiales o cierre total en las principales cadenas de supermercados y tiendas de Estados Unidos.

Conocer qué comercios operan y cuáles bajan sus puertas evita contratiempos durante los preparativos de la cena familiar.

Según Univisión, los horarios pueden variar según la sucursal y que los bancos abrirán con normalidad el viernes del Viernes Negro.

Algunas cadenas mantienen jornadas reducidas el jueves 26 de noviembre para atender compras de última hora antes de cerrar temprano. Otras optan por dar descanso a su personal durante todo el feriado y reanudan operaciones en los días siguientes.

¿Qué supermercados y tiendas abren en Acción de Gracias 2026?

Food Lion: Opera de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., con posibles variaciones según la ubicación.

Opera de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., con posibles variaciones según la ubicación. Lowe's Foods: Funciona con horario reducido y cierra a las 4:00 p.m.

Funciona con horario reducido y cierra a las 4:00 p.m. Fresh Market (Winston-Salem y Greensboro): Atiende de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Atiende de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Whole Foods (Winston-Salem): Abre de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Abre de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Wegmans: La mayoría de sus tiendas cierran a las 4:00 p.m., aunque sus farmacias permanecen cerradas.

La mayoría de sus tiendas cierran a las 4:00 p.m., aunque sus farmacias permanecen cerradas. Harris Teeter: Opera con horario reducido y la mayoría de sus locales cierran a las 2:00 p.m.

Opera con horario reducido y la mayoría de sus locales cierran a las 2:00 p.m. Dollar General: Abre de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

En contraste, numerosas cadenas de alimentos, clubes de compras y tiendas departamentales o de mejoras para el hogar no abren el jueves 26 de noviembre. Walmart y Target reabren a las 6:00 a.m. del Viernes Negro, mientras los bancos retoman su actividad el viernes tras el feriado.

¿Qué cadenas permanecen cerradas en Acción de Gracias 2026?

Supermercados y clubes: ALDI, Lidl, Publix (incluidas sus farmacias), Sam's Club, Costco y Trader Joe's.

ALDI, Lidl, Publix (incluidas sus farmacias), Sam's Club, Costco y Trader Joe's. Grandes superficies y tiendas: Walmart, Target, Best Buy, Home Depot, Lowe's y Burlington.

Walmart, Target, Best Buy, Home Depot, Lowe's y Burlington. Hogar, oficina y mascotas: TJ Maxx, Marshall's, Home Goods, Office Depot, OfficeMax, Petsmart y Petco.

Confirmar el horario con la sucursal local y adelantar las compras de ingredientes frescos previene filas o cierres inesperados durante el feriado.

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