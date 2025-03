Redadas del ICE en Nueva York: Así impactan negocios en barrios de inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

El miedo de la comunidad inmigrante a las redadas del Servicio de Inmigranción y Control de Aduanas (ICE) ha afectado la vida en mucho de sus ámbitos, dentro de comunidades latinas en Nueva York.

En este sentido, los comerciantes reportan bajas ventas y los residentes evitan salir por temor a estos operativos.

Comerciantes y residentes de Corona, Queens, han visto una disminución de hasta el 50% en la clientela de algunos negocios, según un artículo del The New York Times.

La incertidumbre sobre las redadas ha llevado a muchos a buscar información en redes sociales y grupos de mensajería, pero la desinformación dificulta la situación.

De acuerdo con un informe de Associated Press, las llamadas "ciudades santuario", como Nueva York, han sido un tema de debate entre legisladores republicanos y autoridades locales.

Mientras el gobierno federal ha intensificado sus esfuerzos en materia de deportaciones, las políticas implementadas por la ciudad han buscado reducir el impacto negativo que estas acciones puedan tener en las comunidades de inmigrantes.

¿Cómo ha cambiado la vida de los inmigrantes en Nueva York tras las redadas del ICE?

Las políticas migratorias más estrictas han afectado la vida cotidiana de los inmigrantes en Nueva York.

Según un informe de The New York Times, algunas familias han optado por no enviar a sus hijos a la escuela por temor a ser separadas, reseña Infobae.

Además, los abogados especializados en inmigración han experimentado un aumento significativo en las consultas, recibiendo hasta 700 llamadas diarias, en comparación con menos de 100 antes de la administración de Trump.

De acuerdo con Associated Press, la presión federal ejercida sobre las ciudades consideradas santuario ha intensificado la tensión en el ámbito político.

Nueva York ha reafirmado su postura de no colaborar con las autoridades de inmigración, generando respuestas variadas en el Congreso y entre los funcionarios de la ciudad.

¿Cuál ha sido el impacto de las redadas del ICE en los negocios de Nueva York?

La actividad comercial en barrios con una importante presencia de inmigrantes se ha visto afectada negativamente, con una notable disminución en los ingresos de los negocios locales.

En Corona Plaza, por ejemplo, restaurantes y panaderías han tenido que ajustar su actividad debido a las pérdidas, que en algunos casos alcanzan los 700 dólares diarios, reseña The New York Times.

Tanto un restaurante guatemalteco como una panadería colombiana en la zona han reportado una reducción del 50% en sus ventas.

El Labay Market, situado en Little Caribbean, Brooklyn, ha visto una reducción del 25% en la afluencia de clientes, según Business Insider.

Su dueño, McDonald Romain, explicó que esto se debe a que muchos residentes han optado por permanecer en sus hogares por miedo a las operaciones que pueda realizar el ICE.

Aunque la demanda de pedidos para llevar ha aumentado, los ingresos generales del establecimiento se mantienen por debajo de lo esperado.