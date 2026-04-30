Salario mínimo aumentaría 244 % en EEUU: este sería el nuevo monto

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El Congreso de los Estados Unidos es el escenario de una propuesta que podría cambiar la realidad económica de millones de trabajadores.

Tras casi dos décadas de estancamiento, un grupo de legisladores demócratas ha presentado la "Ley de Salario Digno para Todos", un ambicioso proyecto que busca actualizar el sueldo básico nacional a niveles nunca antes vistos.

Un aumento histórico: del estancamiento al salto cuántico

El salario mínimo federal se ha mantenido en $7,25 la hora desde 2009. La nueva propuesta busca elevarlo a $25 la hora, lo que representa un incremento masivo del 244.8%.

Este ajuste triplicaría con creces el pago actual, buscando que los trabajadores puedan costear vivienda, salud y productos básicos que han subido drásticamente de precio en los últimos años.

Implementación gradual: ¿Cómo funcionaría?

Para evitar un choque económico inmediato, la representante Delia Ramirez (IL) y sus colegas proponen un cronograma diferenciado según el tamaño de la empresa:

Grandes empresas: tendrían hasta el año 2031 para alcanzar la meta de los $25 por hora.

Pequeñas empresas: contarán con un plazo más amplio, extendiéndose hasta el 2038 para cumplir con la normativa.

Este enfoque busca replicar el modelo de Illinois, que recientemente alcanzó los $15 por hora de forma escalonada, permitiendo que el mercado laboral se adapte progresivamente.

El debate: ¿Salario digno o carga insostenible?

Como era de esperarse, la propuesta ha generado reacciones encontradas en el Capitolio y entre los dueños de negocios:

A favor: los defensores argumentan que un trabajador con jornada completa en 2026 no puede sobrevivir con $7,25. Consideran que un "salario digno" es la única forma de reducir la pobreza y dinamizar el consumo.

En contra: críticos como la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) advierten que muchas pequeñas empresas no pueden absorber estos costos. Argumentan que la medida obligará a reducir personal, automatizar puestos o trasladar el gasto a los consumidores mediante la subida de precios.

El panorama actual en los estados

Mientras el Congreso debate, el mapa salarial de EE. UU. es un mosaico de realidades:

Líderes: el Distrito de Columbia ($17,95) y el estado de Washington ($17,13) tienen las tasas más altas actualmente.

El "suelo" federal: todavía hay 18 estados que se rigen por el mínimo de $7,25 , donde el impacto de esta ley sería más profundo.

Otras propuestas: este proyecto se suma a otros que buscan techos de $15, $17, $20 e incluso uno que propone $26,59 para 2030.

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