¿Sin papeles, sin colegio? La nueva regla de Florida para prohibir la admisión a indocumentados

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El acceso a la educación superior en el "Estado del Sol" está a punto de enfrentar su restricción más severa hasta la fecha.

El Departamento de Educación de Florida formalizó una propuesta que busca cerrar definitivamente las puertas de los 28 colegios estatales a cualquier estudiante que no pueda demostrar su ciudadanía estadounidense o presencia legal en el país.

Esta medida no solo redefine los requisitos de ingreso, sino que otorga a las instituciones un poder discrecional sin precedentes para rechazar alumnos basándose en criterios subjetivos de conducta.

El fin del acceso para indocumentados

El reglamento propuesto exige que las juntas directivas del Sistema Universitario de Florida (FCS) verifiquen rigurosamente el estatus migratorio antes de cualquier admisión. Los puntos críticos de la norma incluyen:

Escrutinio Extremo: los aspirantes deberán presentar documentación que sea calificada como “clara, convincente, precisa y creíble” . Este estándar elevado podría excluir incluso a quienes tienen trámites migratorios en curso pero carecen de una tarjeta de residencia definitiva.

Alcance Específico: la regla aplica exclusivamente a los 28 colegios estatales (que suelen ofrecer programas de dos años), dejando fuera, por ahora, a las 12 universidades estatales.

Impacto Social: los colegios estatales han sido históricamente la puerta de entrada para jóvenes en situación vulnerable; esta norma cerraría ese camino de ascenso social.

El factor "mala conducta"

Uno de los aspectos más polémicos es la nueva facultad discrecional de las instituciones. Según el texto, los colegios podrán negar la matrícula si determinan que un estudiante ha incurrido en "mala conducta" pasada y que su rechazo es en el "mejor interés" de la institución.

Esta disposición introduce un elemento de subjetividad que, según críticos, podría usarse para filtrar a estudiantes por motivos ideológicos o de activismo.

Contexto legislativo y antecedentes

La propuesta no llega en el vacío. Sigue a una serie de intentos legislativos y leyes ya promulgadas:

Eliminación de Tarifas: Recientemente, Florida eliminó la exención de matrícula estatal para unos 6,500 estudiantes inmigrantes (Dreamers), obligándolos a pagar tarifas de no residentes, que son significativamente más altas. Ley de "Terroristas Nacionales": Una legislación reciente impulsada por el gobernador DeSantis permite la expulsión inmediata de estudiantes cuyas acciones sean "razonablemente" interpretadas como apoyo a grupos designados por el estado como terroristas o que alteren el ambiente de aprendizaje. Presión en el Congreso: Proyectos como el HB 1279 y el SB 1052 ya habían intentado limitar la matrícula de extranjeros al 5%, aunque enfrentaron obstáculos en el Senado estatal.

Cita clave: audiencia en Miami

El futuro de miles de estudiantes se debatirá el próximo 14 de mayo de 2026 en una audiencia pública programada en el Miami Dade College.

Se espera una movilización masiva de defensores de derechos civiles y organizaciones estudiantiles que consideran la medida como un ataque directo a la formación de la fuerza laboral del estado.

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