¡Sorpresa laboral! EEUU crea 115.000 empleos en abril y duplica las expectativas

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Según el informe oficial publicado por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), la economía estadounidense generó 115,000 nuevos puestos de trabajo durante el mes de abril, una cifra que pulveriza los pronósticos de los analistas, quienes esperaban apenas 65,000 empleos.

A pesar de este crecimiento en la contratación, la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4.3 %, reflejando un mercado que, aunque dinámico, presenta desafíos estructurales para ciertos sectores de la población.

Los motores del empleo: salud y logística

El informe del BLS destaca tres pilares fundamentales que sostuvieron el crecimiento laboral durante el cuarto mes del año:

Atención Médica: el sector lideró la creación de empleo con 37,000 nuevas plazas . Este impulso provino principalmente de las residencias de enfermería (+15,000) y los servicios de salud a domicilio (+11,000), sectores críticos ante el envejecimiento poblacional.

Transporte y Almacenamiento: añadió 30,000 puestos , impulsado por el auge de mensajeros y repartidores (+38,000). No obstante, el sector aún arrastra un déficit de 105,000 empleos en comparación con su pico de febrero de 2025.

Comercio Minorista: sumó 22,000 empleos, especialmente en clubes de almacén y grandes superficies. Sin embargo, este crecimiento se vio opacado por cierres en tiendas de electrónica y grandes almacenes tradicionales.

Sectores en declive: tecnología y gobierno federal

No todas las noticias fueron positivas. Dos sectores clave continúan mostrando una contracción significativa bajo el clima económico y político actual:

Información y Tecnología: el sector perdió 13,000 puestos en abril. La industria cinematográfica, las telecomunicaciones y los servicios de infraestructura informática siguen en una tendencia a la baja que ha destruido el 11 % de su fuerza laboral desde finales de 2022. Empleo Federal: en sintonía con las políticas de reducción de gasto del presidente Donald Trump, la administración central eliminó 9,000 plazas este mes. Desde octubre de 2024, el aparato federal se ha reducido en un 11.5 %, eliminando casi 350,000 puestos de trabajo.

Radiografía del desempleo: ¿Quiénes son los más afectados?

Aunque la tasa general se mantuvo en el 4.3 %, el número total de desempleados subió a 7.4 millones. La desigualdad en el acceso al trabajo sigue siendo evidente en las estadísticas demográficas:

Grupo Demográfico Tasa de Desempleo (Abril 2026) Tendencia Adolescentes 14.4 % El sector más vulnerable Afroamericanos 7.3 % Sin cambios significativos Hispanos 5.0 % En aumento Mujeres adultas 3.9 % Disminución ligera Asiáticos 3.3 % La tasa más baja

Estabilidad en la construcción y manufactura

Sectores tradicionalmente volátiles como la construcción, la manufactura y la hostelería no mostraron cambios significativos este mes.

Los expertos sugieren que el mercado laboral está entrando en una fase de "estabilización cautelosa", donde las empresas prefieren mantener sus plantillas actuales ante la incertidumbre de las nuevas políticas fiscales y comerciales.

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