Suspensión de vuelos durante tormenta invernal en EEUU: ¿Me corresponde un reembolso así el boleto sea no reembolsable?

El invierno de 2026 alcanza su primer gran golpe, y las cifras son alarmantes. Este lunes 26 de enero, Estados Unidos intenta recuperarse de un fin de semana caótico donde una "tormenta monstruosa" obligó a la cancelación de más de 12,200 vuelos.

Con daños que los expertos comparan con los de un huracán catastrófico, los aeropuertos de Oklahoma, Dallas, Chicago y Nueva York se han convertido en zonas de parálisis total.

Si tu viaje quedó atrapado en este desastre ártico, aquí tienes la guía definitiva para recuperar tu dinero y entender tus derechos frente a las aerolíneas.

La regla de oro: el reembolso es tu derecho legal

No importa si la aerolínea culpa al clima extremo o a la ráfaga ártica. Si tu vuelo fue cancelado y decides no viajar, la ley es clara: tienes derecho a un reembolso total en efectivo, incluso si tu boleto era "no reembolsable".

No aceptes cupones: Las aerolíneas intentarán ofrecerte créditos de viaje o "vouchers". Tienes el derecho legal de rechazarlos y exigir la devolución a tu método de pago original.

Extras incluidos: El reembolso también debe cubrir maletas facturadas, selección de asientos y cualquier otro servicio adicional que no utilizaste.

Tiempos de pago: Si pagaste con tarjeta de crédito, el dinero debe volver a tu cuenta en 7 días hábiles. Si fue en efectivo o cheque, el plazo es de 20 días.

Caos en los aeropuertos: el mapa de las cancelaciones

El sábado y domingo marcaron récords negativos en las pantallas de salida. Estos fueron los puntos más críticos:

Washington (Ronald Reagan): El 95% de los vuelos del domingo fueron cancelados preventivamente.

Nueva York (JFK y LaGuardia): Reportaron un 87% de salidas canceladas.

Dallas-Fort Worth y Oklahoma: Cientos de vuelos suspendidos por acumulación de hielo, con el aeropuerto de Oklahoma suspendiendo operaciones totales el sábado.

Atlanta y Charlotte: Los centros de conexiones más grandes del país sufrieron retrasos en cadena que afectarán toda la semana.

Estrategias de supervivencia para el viajero varado

Si estás atrapado en el aeropuerto o ves que tu vuelo peligra, aplica estos "trucos" de experto:

El truco internacional: Las líneas de atención en EE. UU. estarán saturadas por horas. Llama a los números de soporte internacional de tu aerolínea (ej. la oficina en México o Canadá). Los agentes allí tienen acceso al mismo sistema y suelen contestar mucho más rápido. Usa la App, no la fila: Mientras haces fila en el mostrador, intenta reprogramar tú mismo desde la aplicación móvil. A menudo, los asientos disponibles se agotan antes de que llegues al frente de la línea física. Alertas de viaje: Aerolíneas como American y Delta están eliminando las tarifas de cambio. Si ves que viene una tormenta, reprograma antes de que cancelen el vuelo; es más fácil elegir una ruta alterna cuando todavía hay opciones.

Nota importante: Las aerolíneas no están obligadas a pagarte hotel o comida si la cancelación es por clima (evento "incontrolable"). Solo están obligadas a compensarte si el retraso es por fallas mecánicas o falta de personal (eventos "controlables").

