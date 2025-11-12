¡Tendencia viral! El "Mar-a-Lago Face" asalta Washington D.C.: impulsa así la extravagancia cosmética

Suscríbete a nuestros canales

Desde enero, los quirófanos de Washington DC han registrado un aumento de pacientes con ambiciones estéticas. Insiders de la órbita de Donald Trump, muchos provenientes de Florida, llegan a la capital con listas de pedidos específicas que buscan replicar el icónico "Mar-a-Lago Face".

Esto se traduce en un lujo ruidoso y visible en la cara. Los cirujanos locales navegan entre la ostentación exigida por la nueva moda y la seguridad facial de sus pacientes.

¿Qué procedimientos definen el "Mar-a-Lago Face"?

La estética asociada al círculo de Trump marca un cambio radical respecto a la sutileza que dominaba D.C. El cirujano plástico Troy Pittman, quien atiende a varios allegados, explicó que antes la gente quería verse bien "sin que se note que se hizo algo".

Ahora, la filosofía es opuesta: "Ahora vemos personas que quieren que se note que se hicieron algo". Los procedimientos estrella de esta nueva tendencia son los rellenos faciales en labios, seguido de Botox y Dysport a raudales, para adoptar la filosofía de "foghorn luxury".

¿Qué riesgos advierten los cirujanos sobre esta tendencia?

No todo en el nuevo glamour es positivo. La cirujana Anita Kulkarni ha tenido que negarse a los pedidos de un look más "hecho" por parte de algunos pacientes.

Kulkarni advierte sobre un fenómeno llamado "filler blindness": “Si agregas más y más producto y estás rodeado de gente que hace lo mismo, pierdes la noción de la normalidad anatómica”. Este exceso puede ser peligroso si se exceden las dosis de los rellenos.

¿Por qué esta estética se vuelve una declaración política?

La tendencia es más marcada en esta segunda etapa del Team Trump. Kulkarni señala que, en esta ocasión, también hay un aumento en hombres que buscan verse jóvenes, viriles y masculinos.

Ellos buscan procedimientos como Botox, liposucción y rejuvenecimiento de párpados, para seguir la estética de figuras cercanas al presidente estadounidense. El "Mar-a-Lago Face" se convierte así no solo en un estilo, sino en una declaración política y social en Washington D.C., donde la extravagancia facial es la nueva norma.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube