Fin del TPS para El Salvador este 9 de septiembre: claves y vías legales que recomiendan los abogados

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Este miércoles 9 de septiembre de 2026 llega a su fecha límite la validez de las autorizaciones de empleo (EAD) y los beneficios asignados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 170.000 salvadoreños en Estados Unidos (EEUU).

A diferencia de ocasiones anteriores en las que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió prórrogas con varios meses de anticipación, la falta de una nueva re-designación formal mantiene a la comunidad en un punto crítico respecto a su permanencia legal y su derecho a trabajar.

Lo que confirma USCIS sobre los permisos de trabajo

Las notificaciones operativas emitidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) para empleadores y beneficiarios establecieron las siguientes pautas sobre las tarjetas de permiso de trabajo (Formulario I-765):

Fecha límite de validez: las autorizaciones de empleo cuya expiración se había extendido de forma automática en notificaciones pasadas del Federal Register tienen como fecha de vencimiento definitiva este 9 de septiembre de 2026 .

las autorizaciones de empleo cuya expiración se había extendido de forma automática en notificaciones pasadas del Federal Register tienen como fecha de vencimiento definitiva este . Impacto en el Formulario I-9: a partir del 10 de septiembre, los empleadores que utilicen el sistema E-Verify o el Formulario I-9 requerirán que el trabajador presente una nueva prueba de autorización de empleo o un documento que demuestre un trámite de estatus legal pendiente.

¿Qué opciones legales quedan para los beneficiarios?

Abogados de inmigración señalan que, ante el vencimiento del beneficio, los salvadoreños protegidos por el TPS deben evaluar de inmediato su expediente para determinar si pueden acogerse a otras vías de regularización migratoria:

Ajuste de Estatus por Petición Familiar: vía disponible para quienes están casados con un ciudadano estadounidense o tienen hijos ciudadanos mayores de 21 años. Inspección legal vía permiso de viaje (Advance Parole): quienes ingresaron originalmente sin inspección pero salieron y reingresaron al país con un permiso de viaje del TPS pueden cumplir con el requisito de "entrada legal" para ajustar su estatus a la residencia permanente dentro de EE. UU. Peticiones de empleo: patrocinio laboral a través de un empleador mediante certificaciones y solicitudes de residencia (visas EB-2 o EB-3). Asilo político: aplicable en casos donde la persona pueda demostrar un temor fundado de persecución individual en su país de origen. Cancelación de remoción: recurso judicial de defensa ante una corte de inmigración para personas que han vivido en EEUU por más de 10 años continuos y cuyos familiares inmediatos (ciudadanos o residentes) sufrirían un impacto extremo en caso de una deportación.

Recomendaciones inmediatas:

Verificar el expediente individual: consultar con un abogado colegiado o un representante acreditado por el Departamento de Justicia (DOJ) para revisar si existe alguna solicitud pendiente que proteja la permanencia en el país.

consultar con un abogado colegiado o un representante acreditado por el Departamento de Justicia (DOJ) para revisar si existe alguna solicitud pendiente que proteja la permanencia en el país. Conservar documentación: mantener copia de todas las notificaciones de acción (Formulario I-797), recibos de trámites de TPS anteriores y permisos de trabajo físicos para acreditar la estancia legal previa ante cualquier gestión administrativa.

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