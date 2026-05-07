Trampa en Instagram: mujer de Miami arrestada tras robo en apartamento de lujo en Edgewater

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Un nuevo caso de delincuencia mediante redes sociales sacude el sector inmobiliario de lujo en Miami. Lo que comenzó como una cita pactada a través de Instagram, terminó en un violento altercado y el arresto de una mujer de 30 años, acusada de tender una trampa a su anfitrión en un exclusivo rascacielos de la ciudad.

La acusada, identificada como Nicole Cano, enfrenta cargos graves de privación ilegal de la libertad y robo por arrebato, según los registros judiciales del condado de Miami-Dade.

El incidente pone de relieve, una vez más, los riesgos asociados a los encuentros con desconocidos contactados mediante plataformas digitales.

El incidente en Paraiso Bayviews

Los hechos se remontan al pasado 11 de abril en el edificio residencial Paraiso Bayviews, ubicado en la zona de Edgewater. Según la investigación de la Policía de Miami (MDP), el perjudicado y Cano habían mantenido una comunicación previa por Instagram y acordaron encontrarse en el apartamento del hombre para compartir unos tragos y disfrutar de la vista nocturna.

Sin embargo, la velada tomó un giro inesperado. El relato de la víctima detalla que, mientras él se encontraba en el balcón, dos mujeres salieron sorpresivamente de una de las habitaciones del inmueble.

En ese momento, Cano y sus acompañantes habrían comenzado a exigirle dinero de manera agresiva, impidiéndole abandonar su propia residencia.

Forcejeo, escape y robo

El afectado indicó a los detectives que se produjo un forcejeo dentro del apartamento. En un momento de descuido de las agresoras, el hombre logró escapar hacia las áreas comunes del edificio mientras pedía ayuda a gritos.

A pesar de lograr ponerse a salvo, denunció que las mujeres lograron arrebatarle un dije de oro en forma de cruz, valorado en unos 300 dólares, antes de que la situación escalara aún más.

Tras ser detenida e interrogada por las autoridades, Nicole Cano admitió haber coordinado el encuentro con el denunciante, pero negó rotundamente haber participado en el robo o en la retención forzada del hombre, alegando una versión distinta de los hechos que aún está bajo escrutinio policial.

Estatus judicial y prófugas

Tras su arresto, un juez de Miami-Dade le fijó a Cano una fianza de 7,500 dólares. Mientras el proceso legal en su contra avanza, las autoridades mantienen una búsqueda activa para identificar y capturar a las otras dos mujeres mencionadas en el reporte, de quienes aún no se tiene rastro oficial.

Este caso sirve como una advertencia para los residentes de áreas de alto perfil en Miami, donde este modus operandi —utilizar redes sociales para acceder a viviendas privadas y cometer robos— se ha vuelto una preocupación creciente para las fuerzas del orden.

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