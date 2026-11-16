La aviación comercial de Estados Unidos empieza a recuperar la estabilidad operativa este lunes, después de tres días de interrupciones graves.

Los datos en tiempo real de FlightAware muestran que, durante las primeras horas del día, las aerolíneas habían cancelado unos 300 vuelos y registraban cerca de 1.700 retrasos en vuelos dentro del país, con destino a Estados Unidos o procedentes de allí.

La situación supone una mejora notable respecto al domingo, cuando se contabilizaron más de 2.200 cancelaciones y más de 10.000 demoras.

La crisis comenzó el viernes 13 de noviembre, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó una suspensión nacional de los despegues (ground stop) durante cuatro horas.

En un comunicado, la FAA señaló que sus técnicos habían detectado inestabilidad en los sistemas de comunicación y radar utilizados por los Centros de Control de Tráfico Aéreo en Ruta.

Como medida preventiva, más de 3.500 aeronaves que ya estaban en el aire tuvieron que aterrizar de forma segura. Fue la primera paralización nacional de este tipo desde enero de 2023.

El origen de la falla técnica y la respuesta oficial

En sus informes, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT) indicó que la falla se produjo mientras se actualizaban cables de telecomunicaciones en una instalación remota de El Dorado, Arkansas.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo a la prensa que un enrutador defectuoso inundó la red con miles de solicitudes de conexión por segundo y extendió el problema a 17 instalaciones de control aéreo.

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, descartó que hubiera indicios de un ciberataque, una conclusión que también respaldó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En cambio, atribuyó la vulnerabilidad a la antigüedad de la infraestructura tecnológica.

En sus intervenciones en medios nacionales, Duffy instó al Congreso a aprobar fondos adicionales para modernizar por completo los equipos de radar y comunicaciones, señalando que gran parte de los sistemas actuales operan con tecnología de décadas pasadas.

Impacto en los viajeros y recomendaciones ante los retrasos

Durante el fin de semana, los principales aeropuertos del país enfrentaron largas filas, y miles de pasajeros quedaron varados en las terminales mientras las aerolíneas reorganizaban sus tripulaciones y aviones.

American Airlines, Delta y Southwest, entre otras, ofrecieron exenciones de tarifas para que los viajeros pudieran cambiar sus itinerarios sin penalización.

Aunque se espera que los vuelos comerciales recuperen su ritmo habitual hacia el final de este lunes, la FAA recomienda confirmar el estado del vuelo directamente con la aerolínea y consultar el portal oficial nasstatus.faa.gov antes de dirigirse al aeropuerto.

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