Emprendedores latinos en EEUU cuentan con una venezolana como asesora financiera

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La venezolana Marliseth Ochoa Visbal, dedicada al área financiera, estableció en el área triestatal (Nueva York y Nueva Jersey) su firma Our North by 8a LLC, para guiar a emprendedores hacia un puerto seguro.

Con más de 32 años de trayectoria, Ochoa nació en la ciudad de Maracay en el estado Aragua, se formó en la Universidad de Carabobo y llegó a Estados Unidos en el 2016, para combinar su formación en contaduría, derecho y gerencia, en corporaciones Americanas de gran envergadura como Delphi Packard- General Motors.

Aportes a la Comunidad

● Conferencias gratuitas en nuestra “Feria de Finanzas, Inversiones y gestión de Patrimonio” dictado Newark, Elizabeth y West New York

● Capacitación Técnica: Ha formado a decenas de nuevos preparadores de impuestos certificados, y aprendizaje en contabilidad desde cero brindando herramientas de independencia económica a la comunidad latina.

● Innovación Empresarial: Creó el seminario “Los 4 Acuerdos Empresariales”, una metodología que fusiona el Balanced Scorecard con el liderazgo consciente para optimizar y potenciar organizaciones.

● Presencia en Foros Globales: Ha participado como conferencista en dos oportunidades en el V Congreso de Mujeres Líderes y en el Congreso Mundial de Líderes en la Universidad de Harvard y en el Women Economic Forum Venezulea. Participó a su vez en el Congreso de escritores Líderes con un capítulo “Los 4 Acuerdos Empresariales”

Liderazgo femenino

Como integrante del capítulo New York 50+1 y miembro de diversas cámaras de comercio, Marliseth desarrolla su enfoque en la "Tecnología Cuántica" para equipos de alto desempeño.

En Diciembre 2025, fue reconocida por la revista FORBES, como una de las “Latinas que Impulsan Futuro en Estados Unidos”-

En febrero de 2026, su labor fue reconocida con un Doctorado Honoris Causa en Derechos Humanos, otorgado en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Cada idea es extraordinaria si cuenta con enfoque y estructura financiera; el verdadero liderazgo está en la capacidad de inspirar y crear futuro", afirma Ochoa.

Actualmente, desde su base en Nueva Jersey, Marliseth continúa operando como CFO freelance para corporaciones de alto nivel y asesora internacional.

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