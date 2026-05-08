¿Adiós a Walmart? 5 supermercados más baratos para comprar en EEUU

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La inflación alimentaria en Estados Unidos alcanzó un incremento del 25,5% entre 2020 y 2024, obligando a los consumidores a replantear sus hábitos de compra para proteger el presupuesto familiar.

Un reciente análisis de Consumer Reports revela que Walmart ha perdido su trono como el líder indiscutible de los precios bajos, siendo superado por varias cadenas que ofrecen ahorros de hasta un 21,4%.

En ciudades como Chicago y Los Ángeles, la brecha de costos entre establecimientos llega a superar el 33%.

Esto convierte la elección del supermercado en una decisión financiera importante que puede representar un alivio de más de 2,000 dólares anuales para una familia promedio.

Opciones

Según detalla Mundo Now estos son los supermercados más económicos que Walmart:

Costco: Lidera el ahorro con un 21,4% menos en comparación con los precios de referencia.

Lidera el ahorro con un 21,4% menos en comparación con los precios de referencia. BJ’s Wholesale Club: Se posiciona muy cerca con una diferencia del 21% a favor del consumidor.

Se posiciona muy cerca con una diferencia del 21% a favor del consumidor. Lidl: Ofrece productos un 8,5% más económicos.

Ofrece productos un 8,5% más económicos. Aldi: Mantiene una ventaja del 8,3% en la canasta básica.

Mantiene una ventaja del 8,3% en la canasta básica. WinCo: Presenta ahorros del 3,3%, especialmente efectivos en la costa oeste.

Recuerde

Esta tendencia hacia los clubes mayoristas y las tiendas de descuento responde a un escenario donde productos cotidianos, como el café, han subido un 20% en apenas un año.

Los expertos señalan que el éxito de estas alternativas radica en sus marcas propias y en el modelo de venta por volumen, estrategias que permiten mitigar el impacto de los altos costos en carnes y lácteos.

Ante este panorama, la fidelidad a una sola cadena de suministro parece desvanecerse, pues los compradores ahora prefieren dividir sus listas de compras entre dos o más establecimientos para maximizar el rendimiento de su dinero.

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