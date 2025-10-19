Alerta de tráfico en Miami del 19 al 24 de octubre: desvíos activos por la construcción de la I-395/SR 836/I-95

Suscríbete a nuestros canales

Aquellos que transitan por Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), deben saber que siguen realizando grandes labores de construcción y reparación en varias arterias viales interconectadas, I-395/SR 836/I-95.

En este sentido, como cada semana, las autoridades han anunciado nuevas alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos para esta semana.

Los floridanos y visitantes deben tener presente que estas obras forman parte de uno de los proyectos de construcción de carreteras más grandes en la historia del estado.

El objetivo principal es mejorar la movilidad, la seguridad y la estética en una de las zonas con más tráfico de la ciudad.

Le indicamos las alertas de tráfico que estarán activas desde la noche de este domingo 19 hasta el viernes 24 de octubre, con información actualizada del portal de Connecting Miami.

De esta forma le será posible preparar la ruta más eficiente para llegar a sus próximos destinos.

I-95 actividades de construcción activas

Cierres de carriles de la I-95:

Del domingo 19 al viernes 24 de octubre: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del domingo 19 al viernes 24 de octubre: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste

Del domingo 19 al viernes 24 de octubre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 11 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.

- Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Si quiere acceder al mapa de desvíos, debe dirigirse al siguiente link: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14-detour-Map.pdf.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 8 del noroeste

Del domingo 19 al viernes 24 de octubre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 8 Street estará cerrada según sea necesario entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el sur por la I-95, luego salga en la rampa SW 7 Street/Brickell Avenue (Salida 1B).

- Continúe hasta SW 8 Street, luego gire a la izquierda para acceder a la rampa I-95 en dirección norte.

- Continúe hacia el norte por la I-95 y salga en la rampa NW 2 Street/Arena (Salida 2B).

- Continúe hacia el norte por NW 3 Avenue para conectarse con NW 8 Street

Compartieron el siguiente mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-SB95NW8-detour-map.pdf.

I-395 actividades de construcción activas

Cierres de carriles principales de la I-395

Del domingo 19 al viernes 24 de octubre: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Del domingo 19 al viernes 24 de octubre: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Cierre total de Biscayne Boulevard, NE 13 Street y North Bayshore Drive en dirección sur

Del domingo 19 al viernes 24 de octubre: los siguientes cierres se implementarán entre las 22:00 y las 7:00 para obras de mejora del drenaje.

También será necesario cerrar carriles durante el día.

- Todos los carriles en dirección norte y sur en Biscayne Boulevard desde NE 14 Street hasta NE 11 Terrace.

- Todos los carriles en NE 13 Street desde N Bayshore Drive hasta NE 2 Avenue

- Todos los carriles en dirección sur en North Bayshore Drive desde NE 14 Street hasta NE 13 Street

Accede al mapa de desvío aquí: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Closures-BiscayneB-NE13ST-SB-NBayshore-Drainage-Work.pdf.

Cierres de carriles durante el día en la avenida NE 2

Del domingo 19 al viernes 24 de octubre: hasta dos carriles en la Avenida NE 2 en dirección sur y norte desde la Calle NE 13 hasta la I-395 estarán cerrados entre las 9 a.m. y las 4 p.m.

Los conductores serán desviados alrededor de la zona de trabajo.

SR 836 actividades de construcción activas

Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17

Del miércoles 15 al viernes 24 de octubre: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la Avenida NW 17 entre las 22:00 y las 5:30 para trabajar de forma segura en las estructuras de soporte del puente elevado.

Se dispondrá de carriles para guiar a los conductores en la zona de obras.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

- Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

- Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

- Gire a la derecha en South Miami Avenue

- Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur

Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur:

- Puede continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a SR 836 en dirección este, I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway

- Pueden continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Mapa de desvíos: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-FULL-CLOSURE-EB-836-NW17-AVE-V2.pdf.

Cierre total de la SR 836 en dirección oeste

Del domingo 19 al viernes 24 de octubre Todos los carriles en dirección oeste de la SR 836 estarán cerrados desde la Avenida 12 del Noroeste hasta la Avenida 17 del Noroeste entre las 22:00 y las 5:30.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 23:30 y las 8:00, y hasta dos carriles permanecerán cerrados hasta las 10:00.

Los conductores pueden:

- Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

- Gire a la derecha en NW 7 Street

- Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Mapa de desvíos: https://i395-miami.com/alerts/details/alert-395-Full-Closure-SR836-Map-and-NW-17Ave.pdf.

Cierres de carriles en la SR 836

Del domingo 19 al viernes 24 de octubre: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Del domingo 19 al viernes 24 de octubre: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta NW 17 Avenue estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Cierre de la calle NW 14

Del domingo 19 al viernes 24 de octubre: la calle 14 del noroeste permanecerá cerrada según sea necesario desde la avenida 7 del noroeste hasta la avenida 10 del noroeste entre las 21:00 y las 5:30.

Además, un carril de circulación en la calle 14 del noroeste permanecerá cerrado desde la avenida 7 del noroeste hasta la avenida 10 del noroeste entre las 8:00 y las 16:00 por obras en el puente.

El tráfico se desviará alrededor de la zona de obras.

Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:

- Gire a la derecha en NW 7 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 17 Street

- Gire a la izquierda en NW 9 Avenue y siga NW 10 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Los conductores en la calle NW 14 en dirección este pueden:

- Gire a la izquierda en NW 10 Avenue y siga NW 9 Avenue, luego gire a la derecha en NW 17 Street

- Gire a la derecha en NW 7 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14St-Detour-at-7ave-Map.pdf.

Cierre de carril en la Carretera Estatal Sur (SR) 7/US 441/NW 7 AVENUE

Del domingo 19 al viernes 24 de octubre: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

