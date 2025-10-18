Cruzada mundial contra el cáncer de mama: conoce a ‘Susan G. Komen’ sus servicios gratuitos y acompañamiento en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Octubre es el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama y justo este domingo 19 se celebra oficialmente un Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama 2025, por lo que es importante destacar los programas y organizaciones en Estados Unidos (EEUU) que trabajan por disminuir las muertes a causa de esta enfermedad.

Una de las organizaciones más destacadas en la lucha, a nivel mundial, es Susan G. Komen (SGK), la cual fue fundada en 1982 por Nancy G. Brinker en honor a su hermana Susan, quien falleció a causa de esta enfermedad.

Su misión es salvar vidas satisfaciendo las necesidades más críticas en las comunidades e invirtiendo en investigaciones innovadoras para prevenir y curar el cáncer de mama.

Susan G. Komen ofrece recursos que educan y promueve activamente servicios gratuitos, o a bajo costo, y eventos para la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Servicios que ofrece

Entre sus servicios se destacan>

Centro de Atención al Paciente (Helpline):

Ofrece apoyo gratuito por parte de trabajadores sociales oncológicos capacitados, así como orientación sobre recursos locales por estado.

- Proporciona apoyo emocional y asesoramiento por parte de trabajadores sociales oncológicos capacitados, información sobre la enfermedad y recursos locales, incluyendo asistencia financiera y mamografías a bajo costo.

Se habla español y está disponible a través de una línea telefónica gratuita (1-877-465-6636) y por correo electrónico ([email protected]).

Está disponible para cualquier persona con preguntas, inquietudes o que necesite apoyo e información sobre la salud mamaria y el cáncer de mama, sin requisitos de ingresos, diagnóstico, género o ciudadanía.

Asistencia Financiera (Financial Assistance Program):

Proporciona ayuda económica a personas que cumplen con los requisitos y que están en tratamiento para el cáncer de mama (incluido el metastásico).

Esta ayuda puede cubrir:

- Gastos de manutención (alquiler, servicios públicos, cuidado de niños/ancianos).

- Medicamentos orales específicos para el cáncer de mama.

- Atención médica a domicilio y equipos médicos.

Para esta asistencia, el paciente debe cumplir con los siguiente:

* El solicitante debe estar actualmente en tratamiento activo para cáncer de mama en etapa 0-3: diagnosticado en los últimos 24 meses.

* El ingreso familiar anual actual debe ser igual o inferior al 300% del Nivel Federal de Pobreza (FPL) de EEUU (La tabla de FPL se actualiza anualmente).

* Generalmente, el solicitante no debe haber recibido una ayuda de este programa en los últimos 12 meses desde la fecha del último pago.

* Se requiere una solicitud completa y documentación médica oficial, firmada por un proveedor (médico, enfermero, etc.) en los últimos 12 meses, que confirme el estado del tratamiento y la etapa del cáncer.

Recursos Educativos e Informativos:

Ofrece una amplia gama de información confiable sobre la salud mamaria y el cáncer de mama, incluyendo:

- Hojas informativas, videos y recursos para el autoconocimiento de las mamas.

- Información sobre factores de riesgo, detección, diagnóstico y tratamiento.

- Ofrece la serie "Preguntas para hacerle a su doctor" para facilitar la comunicación con los profesionales de la salud.

- Información sobre terapias complementarias e integradoras.

La organización ha pasado por reestructuraciones a lo largo de los años que han centralizado algunas de sus operaciones, su misión de servir a las comunidades se mantiene a través de una red nacional.

Aportes importantes de su labor

Además de los servicios anteriormente señalados, Susan G. Komen se destaca por:

Programas Comunitarios: A través de sus eventos emblemáticos como Race for the Cure® y More Than Pink Walk®, fomenta la comunidad, recauda fondos y visibiliza la causa.

Inversión en Investigación: SGK invierte una parte significativa de sus fondos en investigación de vanguardia para encontrar nuevas formas de prevenir y curar el cáncer de mama, centrándose en el cáncer de mama metastásico y formas agresivas.

Defensa de Políticas Públicas: Impulsa cambios en las políticas públicas a nivel nacional para facilitar el acceso a tratamientos de calidad y promover la equidad en la atención médica.

Por último, si desea interactuar con la organización en su comunidad, puede chequear la lista por estado que ofrecen en línea: Conectarse con su Susan G. Komen® local

