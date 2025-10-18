¿Cuánto costará dormir dentro del aeropuerto de Miami? Así son las nuevas habitaciones privadas “Wait N’ Rest”

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) se prepara para cambiar la experiencia de los viajeros con la llegada de “Wait N’ Rest”, un nuevo servicio de habitaciones privadas que promete transformar la manera de esperar entre vuelos.

Este innovador concepto, que ya ha triunfado en aeropuertos de Europa y Asia, aterriza en el sur de Florida para ofrecer comodidad, privacidad y descanso a quienes enfrentan largas conexiones o retrasos.

Habitaciones insonorizadas y con tecnología personalizada

Las nuevas salas privadas de Wait N’ Rest estarán ubicadas estratégicamente en dos áreas del aeropuerto: una en el Concourse D (Terminal Norte) y otra en el Concourse H (Terminal Sur).

Cada habitación, de unos 3,1 metros cuadrados, estará equipada con paredes insonorizadas, aire acondicionado, Wi-Fi gratuito y control de temperatura personalizado, ideal para quienes buscan desconectarse del bullicio del aeropuerto.

Los pasajeros podrán disfrutar de una cama o sofá con ropa de cama limpia, además de un sistema de check-in y check-out automatizado, lo que elimina la necesidad de hacer filas o esperar atención presencial.

Para los viajeros que buscan un nivel más alto de comodidad, habrá habitaciones dobles que incluirán duchas privadas, baño, escritorio y televisores con servicios de streaming, disponibles las 24 horas del día.

Precios y fecha de apertura de “Wait N’ Rest” en Miami

El Aeropuerto de Miami planea inaugurar la primera sede del servicio a finales de noviembre en la Terminal Norte, mientras que la Terminal Sur abrirá semanas después.

En cuanto a precios, las tarifas serán competitivas frente a otros aeropuertos internacionales: aproximadamente 36 dólares por hora para una habitación individual y 60 dólares por hora para una doble.

Con esta apuesta, el aeropuerto se suma a la tendencia mundial de ofrecer espacios de descanso premium, uniendo confort, tecnología y privacidad para quienes necesitan una pausa entre vuelos.

De esta manera, Miami se posiciona a la altura de los aeropuertos más modernos del mundo, ofreciendo una alternativa práctica, segura y de lujo para los viajeros de paso por Estados Unidos.

