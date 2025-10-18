Reciba comida gratis del 20 al 25 de octubre: calendario de entregas abiertas en California y Texas

Suscríbete a nuestros canales

Al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas, del 20 al 25 de octubre.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Recuerde que, para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han organizado un total de 33 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Comida gratis hasta el 25 de octubre

Lunes 20 de octubre

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita Dallas, 75212

Martes 21 de octubre

9:30 AM | Biltmore Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | Lakeside Community Church. West Tawakoni, 75474

9:30 AM | St. Michaels Grand Prairie - Grand Prairie, 75052

9:30 AM | Our Lady of the Lake - Rockwall, 75087

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

12:30 PM | St. Paul Parish Center - Richardson, 75080

12:30 PM | Iglesia De Dios Dunamis Greenville. Greenville, 75402

Miércoles 22 de octubre

9:30 AM | Iglesia de Dios Betel - Seagoville, 75159

9:30 AM | Mesquite Rehabilitation Institute/ Son of Man. Worship - Balch Springs, 75180

9:30 AM | Keyes Elementary - Irving, 75061

12:30 PM | St. Patrick Catholic Church - Dallas, 75238

12:30 PM | Oak Grove Crescent Apartments - Irving, 75061

12:30 PM | Harvest Family Life Ministries/Freedom Church. Glenn Heights, 75154

12:30 PM | Sunset Baptist Church - Grand Prairie, 75051

Jueves 23 de octubre

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | St. Elizabeth of Hungary - Dallas, 75224

9:30 AM | Portfolio Vinewood Apartments - Dallas, 75211

9:30 AM | Hope Clinic Garland - Garland, 75040

12:30 PM | St. Michael's - McKinney, 75069

12:30 PM | Feed the Streetz Outreach/Roosevelt. Highschool - Dallas, 75203

12:30 PM | ICovington Creek Apartments - Irving, 75061

Viernes 24 de octubre

9:30 AM | For the Nations Community Center. Garland, 75042

9:30 AM | Christ Apostolic Church Vineyard - Dallas, 75254

9:30 AM | Strong Arms COGIC - Dallas, 75217

Sábado 25 de octubre

9:30 AM | Healing Hands Community Church - Dallas, 75243

9:30 AM | Christ Embassy - Dallas, 75238

9:30 AM | St. Ann - Coppell, 75019

9:30 AM | El Shaddai GP - Grand Prairie, 75050

12:30 PM | St. Francis-Frisco - Frisco, 75033

12:30 PM | Wayside Missionary Baptist Church. Seagoville, 75159

12:30 PM | Comforter Christian Center International. Grand Prairie, 75051

12:30 PM | Iglesia Cristiana La Roca - Dallas, 75216

California: jornadas gratuitas con FIND Food Bank

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes.

Jornadas del 20 al 25 de octubre

Martes 21 de octubre

En Sky Valley: 20905 Hot Springs Rd. Desert Hot Springs. De 4:00 a 5:00 de la tarde.

Miércoles 22 de octubre

En Cabazon Community Center: 50390 Carmen Ave Cabazon. De 10:00 a 11:00 de la mañana.

En Palm Desert HS: 74910 Aztec Rd. Palm Desert’. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Jueves 23 de octubre

En P.S. James O. Jessie: Desert Highland 480 W. Tram View Palm Springs. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Viernes 24 de octubre

En Oasis Elementary: 88175 74th Ave. Thermal. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Sábado 25 de octubre

En la Quinta Library (Seniors Only): 78275 Calle Tampico La Quinta. De 7:00 a 9:00 de la mañana.

