CancerCare ofrece orientación emocional y asistencia financiera para pacientes y familiares

Suscríbete a nuestros canales

CancerCare refuerza su compromiso con pacientes, familiares y cuidadores ofreciendo servicios integrales sin costo alguno.

La organización proporciona orientación emocional, gestión de casos, educación, y asistencia práctica y financiera para todas las personas que enfrentan el cáncer, sin importar su estatus migratorio o nivel de ingresos.

Apoyo emocional y acompañamiento especializado

El personal de trabajadores sociales especializados en oncología brinda orientación individual, ya sea en persona o por teléfono, ayudando a pacientes y familiares a sobrellevar el impacto emocional de la enfermedad.

Además, CancerCare facilita grupos de apoyo, tanto presenciales como virtuales, donde los participantes pueden compartir experiencias y estrategias de afrontamiento.

Entre ellos destacan programas en español, como “Grupo de Apoyo Para Personas Con Cáncer” y “Living With Cancer: Spanish-Speaking Patient Support Group” en Nueva York.

Navegación de recursos y asistencia práctica

El equipo de navegadores de recursos y trabajadores sociales proporciona información detallada sobre tratamientos, servicios comunitarios y recursos prácticos, incluyendo transporte hacia y desde citas médicas, cuidado infantil y apoyo en el hogar.

Esta asistencia permite que los pacientes concentren su energía en la recuperación mientras reciben orientación personalizada para gestionar sus necesidades diarias.

Apoyo financiero y programas especializados

CancerCare también ofrece ayuda económica a quienes enfrentan gastos relacionados con el tratamiento, como medicinas, atención domiciliaria y transporte.

La organización extiende su alcance con programas especializados para personas que han terminado su tratamiento o que han perdido a un ser querido por cáncer, garantizando soporte emocional y recursos adaptados a cada etapa.

Alcance comunitario y regional

En Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, CancerCare organiza talleres y clínicas presenciales. Para quienes residen fuera de estas áreas, la organización ofrece asistencia para localizar recursos locales.

Todas las personas interesadas pueden obtener información y programar asistencia llamando al 800‑813‑HOPE (4673), asegurando que el apoyo esté al alcance de cualquier paciente o familiar afectado por el cáncer.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube