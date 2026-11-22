Quienes viajan a diario por autopistas importantes cerca de Doral, como la Dolphin Expressway (SR 836) y la Palmetto Expressway (SR 826), pueden recibir multas injustas si las cámaras de peaje no leen correctamente sus matrículas.

Si te llegó una factura con cargos duplicados o por un vehículo que no conducías, las agencias oficiales de Florida permiten impugnar el cobro y solicitar que lo anulen antes de que afecte la renovación del registro del vehículo.

Según las pautas oficiales de Florida’s Turnpike Enterprise (FDOT) y del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV), el sistema Toll-by-Plate toma una fotografía de la matrícula trasera cuando no detecta un transpondedor SunPass activo.

Pero la lluvia intensa, el desgaste de la placa o la confusión entre caracteres parecidos —como el número «0» y la letra «O», o el «8» y la «B»— pueden causar errores frecuentes en el reconocimiento automático.

¿Por qué se duplican los cobros de peaje en Miami-Dade?

El portal oficial de Greater Miami Expressway Agency (GMX) indica que los cobros duplicados suelen deberse a dos problemas de sincronización de cuentas:

Desfase en la cuenta SunPass: El pórtico no detecta el dispositivo del parabrisas y registra el cruce mediante una fotografía, lo que genera un cargo con un recargo administrativo de $2.50. Días después, el sistema también descuenta el importe del viaje del saldo prepagado.

Vehículos vendidos o alquilados: La factura puede enviarse al propietario anterior si la base de datos estatal aún no refleja el cambio de matrícula. También puede ocurrir que la agencia de alquiler cobre el peaje al mismo tiempo que la autoridad vial.

¿Cómo presentar una reclamación y evitar multas mayores?

De acuerdo con las instrucciones de SunPass y GMX, tienes entre 30 y 60 días desde la emisión de la primera factura (Toll Enforcement Invoice) para presentar una reclamación. Si no actúas dentro de ese plazo, el caso podría convertirse en una citación uniforme de tráfico (Uniform Traffic Citation).

Esta puede superar los $25 por infracción y, según el texto original, ocasionar la suspensión de la licencia o de la matrícula.

Revisa la fotografía del pórtico: Entra en SunPass.com con el número de factura y la matrícula para comprobar la imagen y verificar que no haya errores en los datos.

Reúne los documentos necesarios: Descarga el historial de transacciones de SunPass para demostrar el doble cobro. Si vendiste el vehículo o te robaron la matrícula, prepara el contrato de compraventa (Bill of Sale) o el informe policial correspondiente.

Presenta la disputa en línea o por teléfono: Completa el formulario de la sección File a Dispute en SunPass.com o llama al Centro de Servicio al Cliente al 1-888-865-5352 (1-888-TOLL-FLA), número que también atiende consultas de GMX en el área de Doral y Miami.

Si además recibiste una infracción de estacionamiento en zonas comerciales de Doral por un error al digitar tu matrícula en aplicaciones como PayByPhone, la Ciudad de Doral indica en su portal de Obras Públicas que debes enviar una solicitud de exención (Waiver Request Form) junto con tu recibo de pago al correo parkdoral@miamiparking.com o llamar al 305-938-0072.

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