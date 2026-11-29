La Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) exhortó a los consumidores estadounidenses a respaldar los comercios independientes este domingo 29 de noviembre durante la celebración anual del Día de las Pequeñas Empresas en EEUU.

De acuerdo con cifras difundidas por la agencia federal , el 88 % de los compradores en el país indicó que prevé adquirir productos o servicios en negocios locales durante esta temporada navideña, lo que representa el nivel de intención más elevado registrado desde 2012.

Impacto económico en las comunidades y proyección de crecimiento

El respaldo de los compradores llega en un momento determinante para los emprendedores del país, ya que cerca del 70 % de los propietarios de pequeños comercios encuestados señaló que las ventas obtenidas durante estas fiestas definirán su capacidad de expansión en 2027. Según detalló la SBA, por cada dólar gastado en un establecimiento independiente estadounidense, aproximadamente 68 centavos permanecen directamente en la economía local, generando un efecto multiplicador en el empleo y los servicios comunitarios.

"En esta temporada navideña, animamos a todos los estadounidenses a comprar en pequeños comercios el 28 de noviembre para apoyar a las empresas locales que fortalecen nuestras comunidades al servirnos cada día, crear empleos y ser el pilar de nuestras calles principales", afirmó Kelly Loeffler, administradora de la SBA, en un comunicado oficial.

Datos clave del sector en Estados Unidos

Fundada por American Express en 2010 y copatrocinada por la SBA, esta iniciativa busca incentivar el descubrimiento y consumo en tiendas de barrio tras el inicio de la temporada de compras de fin de año. Las estadísticas federales reflejan el peso estructural de este sector en la economía estadounidense:

Volumen histórico de ventas: Desde 2012, el evento ha impulsado un gasto acumulado estimado en 241.000 millones de dólares , incluidos 18.000 millones de dólares generados únicamente durante la edición de 2025.

Desde 2012, el evento ha impulsado un gasto acumulado estimado en , incluidos generados únicamente durante la edición de 2025. Peso empresarial: Las 36 millones de pequeñas empresas registradas en Estados Unidos equivalen al 99 % del total de compañías del país.

Las registradas en Estados Unidos equivalen al del total de compañías del país. Empleo y producción: Estos negocios emplean a casi la mitad de la fuerza laboral del sector privado nacional y aportan más del 40 % del producto interno bruto (PIB) estadounidense.

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