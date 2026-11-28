Un tranvía antiguo recorre este sábado 28 de noviembre las principales arterias comerciales de St. Pete Beach para conectar a residentes y visitantes con tiendas y restaurantes independientes durante el Sábado de las Pequeñas Empresas (Small Business Saturday).

La iniciativa busca incentivar el consumo local tras la jornada del Black Friday mediante la puesta en marcha del tranvía de St. Pete Beach en Florida, un servicio de transporte turístico habilitado por primera vez para esta fecha comercial.

Ruta, horarios y detalles operativos del recorrido

De acuerdo con Kim Graves, coordinadora del evento, el vehículo opera en un circuito continuo entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., facilitando el traslado directo de los compradores sin necesidad de mover sus vehículos particulares entre zonas comerciales. El recorrido cubre tres puntos estratégicos de la ciudad costera:

Corey Avenue: Punto principal de ascenso y descenso con alta concentración de galerías y tiendas locales.

Punto principal de ascenso y descenso con alta concentración de galerías y tiendas locales. Pass-a-Grille: Distrito histórico y comercial en el extremo sur de la isla.

Distrito histórico y comercial en el extremo sur de la isla. Gulf Boulevard: Paradas intermedias frente a pequeños comercios ubicados a lo largo del corredor costero.

Hasta el cierre del reporte local, los organizadores no habían precisado si el servicio mantiene tarifa cero para todos los pasajeros ni si volverá a habilitarse en futuras jornadas de compras navideñas durante diciembre.

Impulso económico tras el impacto de los huracanes Helene y Milton

Para los propietarios de negocios independientes de la zona, el aumento del flujo peatonal representa un respaldo clave en su proceso de recuperación económica luego de los daños ocasionados por los huracanes Helene y Milton. Shannon Milligan, de la tienda Metaphysically Me, destacó que la afluencia de compradores resulta fundamental para los pequeños establecimientos que reabren sus puertas en la comunidad.

Por su parte, Brian Cox, de Simply Perfect, subrayó que la jornada permite ofrecer una atención personalizada y fortalecer el vínculo directo con los clientes, mientras que Joe McEntergart, de The Art Vault, resaltó el esfuerzo conjunto de los comerciantes de Corey Avenue tras culminar la renovación del antiguo edificio de Wells Fargo donde opera su establecimiento.

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