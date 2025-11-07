Asistencia alimentaria en Dakota del Norte: lugares y fechas de entrega de comida gratis

En Dakota del Norte, varias organizaciones están trabajando arduamente para garantizar que las familias y los individuos tengan acceso a alimentos saludables.
Great Plains Food Bank se destaca como el principal centro de distribución, conectando a la comunidad con cientos de despensas, comedores y refugios asociados.
Los residentes pueden encontrar ayuda a través de diferentes programas que luchan contra la inseguridad alimentaria en todo el estado.
¿Dónde se realizará la entrega de comida gratis en Dakota del Norte y cuándo?
Estas son las fechas, horarios y ubicaciones de la despensa de alimentos móvil en Dakota del Norte para el mes de noviembre, según el Great Plains Food Bank:
|
Fecha
|
Hora
|
Ubicación
|
Ciudad
|
martes, 11 de noviembre
|
4:00 pm MT hasta agotar existencias
|
Four Seasons Fairgrounds, Hwy 12
|
Bowman
|
martes, 11 de noviembre
|
1:30 pm – 4:00 pm
|
Bus Barn, 200 Madison Ave
|
Bowbells
|
miércoles, 12 de noviembre
|
10:00 am hasta agotar existencias
|
McKenzie County Public Works Building, 11th Street NE
|
Watford City
|
miércoles, 12 de noviembre
|
1:00 pm – 4:00 pm
|
Garrison Food Pantry, 71 S Main St (callejón)
|
Garrison
|
miércoles, 12 de noviembre
|
5:30 pm – 6:30 pm
|
The Metropolitan Hotel, 514 Main Ave
|
New Salem
|
miércoles, 12 de noviembre
|
9:00 am – 11:30 am
|
Fire Hall, 12 Front Street West
|
Tioga
|
miércoles, 12 de noviembre
|
9:45 am – 10:45 am
|
Mountrail County Fair Building, 8103 61st St NW
|
Stanley
|
jueves, 20 de noviembre
|
11:45 am – 1:30 pm
|
Red Gym Parking Lot, Weasel Street
|
Cannonball
|
jueves, 20 de noviembre
|
12:45 pm – 2:00 pm
|
AJ Agard Multi Cultural Center, 1354 Buffalo Ave
|
Fort Yates
|
jueves, 20 de noviembre
|
4:00 pm – 5:30 pm
|
Selfridge Assembly of God, 110 1st Ave N
|
Selfridge
¿Cómo obtener esta asistencia en Dakota del Norte?
Los bancos de alimentos y despensas a menudo no tienen requisitos de ingresos para la asistencia de alimentos de emergencia.
Si necesitas ayuda inmediata para encontrar comida gratis, llama a la línea de ayuda general 2-1-1. También puedes llamar a la Línea Nacional Contra el Hambre al 1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273).
