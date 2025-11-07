Asistencia

Asistencia alimentaria en Dakota del Norte: lugares y fechas de entrega de comida gratis

Los residentes pueden encontrar ayuda a través de diferentes programas que luchan contra la inseguridad alimentaria en todo el estado.

Por Barbara Cordova
Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 01:15 pm

En Dakota del Norte, varias organizaciones están trabajando arduamente para garantizar que las familias y los individuos tengan acceso a alimentos saludables. 

Great Plains Food Bank se destaca como el principal centro de distribución, conectando a la comunidad con cientos de despensas, comedores y refugios asociados. 

¿Dónde se realizará la entrega de comida gratis en Dakota del Norte y cuándo?

Estas son las fechas, horarios y ubicaciones de la despensa de alimentos móvil en Dakota del Norte para el mes de noviembre, según el Great Plains Food Bank:

Fecha

Hora

Ubicación

Ciudad

martes, 11 de noviembre

4:00 pm MT hasta agotar existencias

Four Seasons Fairgrounds, Hwy 12

Bowman

martes, 11 de noviembre

1:30 pm – 4:00 pm

Bus Barn, 200 Madison Ave

Bowbells

miércoles, 12 de noviembre

10:00 am hasta agotar existencias

McKenzie County Public Works Building, 11th Street NE

Watford City

miércoles, 12 de noviembre

1:00 pm – 4:00 pm

Garrison Food Pantry, 71 S Main St (callejón)

Garrison

miércoles, 12 de noviembre

5:30 pm – 6:30 pm

The Metropolitan Hotel, 514 Main Ave

New Salem

miércoles, 12 de noviembre

9:00 am – 11:30 am

Fire Hall, 12 Front Street West

Tioga

miércoles, 12 de noviembre

9:45 am – 10:45 am

Mountrail County Fair Building, 8103 61st St NW

Stanley

jueves, 20 de noviembre

11:45 am – 1:30 pm

Red Gym Parking Lot, Weasel Street

Cannonball

jueves, 20 de noviembre

12:45 pm – 2:00 pm

AJ Agard Multi Cultural Center, 1354 Buffalo Ave

Fort Yates

jueves, 20 de noviembre

4:00 pm – 5:30 pm

Selfridge Assembly of God, 110 1st Ave N

Selfridge

¿Cómo obtener esta asistencia en Dakota del Norte?

Los bancos de alimentos y despensas a menudo no tienen requisitos de ingresos para la asistencia de alimentos de emergencia. 

Si necesitas ayuda inmediata para encontrar comida gratis, llama a la línea de ayuda general 2-1-1. También puedes llamar a la Línea Nacional Contra el Hambre al 1-877-8-HAMBRE (1-877-842-6273).

